Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Долгое время я работала дизайнером интерьера в крупной петербургской компании которая является официальным представителем более 300 европейских фабрик. Ежегодно, с рабочим визитом, ездила на производственные цеха в Швейцарии, Италии и Германии. Встречалась с ведущими европейскими дизайнерами. Каждый год посещаю крупные выставки для дизайнеров: Isaloni, IMM Сologne, Mesone.

В работе над проектом отдаю предпочтение стилям: ар-деко, современный, скандинавский. Я отлично знаю мебельный рынок, хорошо разбираюсь в отделочных материалах и грамотно веду рабочую документацию. На данный момент работаю над созданием личного портфолио