Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Долгое время я работала дизайнером интерьера в крупной петербургской компании которая является официальным представителем более 300 европейских фабрик. Ежегодно, с рабочим визитом, ездила на производственные цеха в Швейцарии, Италии и Германии. Встречалась с ведущими европейскими дизайнерами. Каждый год посещаю крупные выставки для дизайнеров: Isaloni, IMM Сologne, Mesone.
В работе над проектом отдаю предпочтение стилям: ар-деко, современный, скандинавский. Я отлично знаю мебельный рынок, хорошо разбираюсь в отделочных материалах и грамотно веду рабочую документацию. На данный момент работаю над созданием личного портфолио
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9657779097 www.babakovdesign.com