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Babakovdesign
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Букинист, Babakovdesign Babakovdesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Букинист, Babakovdesign Babakovdesign Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Букинист, Babakovdesign Babakovdesign Кухня в скандинавском стиле
    +7
    ЖК Букинист
    Дом на Лыжной, Babakovdesign Babakovdesign Гостиная в скандинавском стиле
    Дом на Лыжной, Babakovdesign Babakovdesign Гостиная в скандинавском стиле
    Дом на Лыжной, Babakovdesign Babakovdesign Гостиная в скандинавском стиле
    +7
    Дом на Лыжной

    Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Долгое время я работала дизайнером интерьера в крупной петербургской компании которая является официальным представителем более 300 европейских фабрик. Ежегодно, с рабочим визитом, ездила на производственные цеха в Швейцарии, Италии и Германии. Встречалась с ведущими европейскими дизайнерами. Каждый год посещаю крупные выставки для дизайнеров: Isaloni, IMM Сologne, Mesone.

    В работе над проектом отдаю предпочтение стилям: ар-деко, современный, скандинавский. Я отлично знаю мебельный рынок, хорошо разбираюсь в отделочных материалах и грамотно веду рабочую документацию. На данный момент работаю над созданием личного портфолио

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9657779097 www.babakovdesign.com

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