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Nts-design
Дизайнеры интерьера Киев
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    • Добрый день, меня зовут Наталья Цикало , я дизайнер и основатель мастерской дизайна и ремонта “Nts-design”, мы создаём современные функциональные Интерьеры, разрабатываем и изготавливаем Мебель для своих проектов, а также воплощаем задуманное. Полный сервис для заказчика - это наш подход.

    Услуги
    • Дизайн-проект Полный
    • Мини дизайн- проект
    • Корпусная мебель
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Ремонт
    Регионы обслуживания
    Киев, Украина и СНГ
    Адрес
    02154 Киев
    Украина
    +380-507773712 Nts-design.com
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