Добрый день, меня зовут Наталья Цикало , я дизайнер и основатель мастерской дизайна и ремонта “Nts-design”, мы создаём современные функциональные Интерьеры, разрабатываем и изготавливаем Мебель для своих проектов, а также воплощаем задуманное. Полный сервис для заказчика - это наш подход.