Добрый день, меня зовут Наталья Цикало , я дизайнер и основатель мастерской дизайна и ремонта “Nts-design”, мы создаём современные функциональные Интерьеры, разрабатываем и изготавливаем Мебель для своих проектов, а также воплощаем задуманное. Полный сервис для заказчика - это наш подход.
- Услуги
- Дизайн-проект Полный
- Мини дизайн- проект
- Корпусная мебель
- Авторский надзор
- Комплектация
- Ремонт
- Регионы обслуживания
- Киев, Украина и СНГ
- Адрес
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02154 Киев
Украина
+380-507773712 Nts-design.com