GraniStudio одна из самых известных дизайн-студий в г. Сочи.

Студия существует на рынке уже более 6 лет.

Мы создаём уютные интерьеры квартир и студий, пентхаусов, домов. Предлагаем идеи, проектируем и делаем интересные дизайн-проекты в соответствии с пожеланиями и потребностями заказчиков. Работаем с любыми квартирами площадью от 60 м2. За каждым проектом закрепляется свой персональный менеджер, который будет вам помогать во всех вопросах.Мы с удовольствием создадим для вас интерьер вашей мечты. Все проблемы с ремонтом мы берем на себя. Ваша задача - наслаждаться процессом! Вся работа ведется дистанционно любым удобным для Вас средством связи.

За более подробной информацией можете позвонить по телефону горячей линии 8‒800‒775‒70‒32.