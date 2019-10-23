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GraniStudio
Дизайнеры интерьера Сочи
Обзор 54Проекты (54) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гафит, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Гафит, GraniStudio GraniStudio Кухни в эклектичном стиле
    Гафит, GraniStudio GraniStudio Кухни в эклектичном стиле
    +15
    Гафит
    Блики света, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Блики света, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Блики света, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Блики света
    Вавилов, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Вавилов, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Вавилов, GraniStudio GraniStudio Кухни в эклектичном стиле
    +7
    Вавилов
    Тихий оазис, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Тихий оазис, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Тихий оазис, GraniStudio GraniStudio Кухни в эклектичном стиле
    +21
    Тихий оазис
    Отголоски лета, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Отголоски лета, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Отголоски лета, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +23
    Отголоски лета
    Нью-йоркский шик, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Нью-йоркский шик, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Нью-йоркский шик, GraniStudio GraniStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Нью-йоркский шик
    Показать все 54 проекты

    GraniStudio одна из самых известных дизайн-студий в г. Сочи. 
    Студия существует на рынке уже более 6 лет.

    Мы создаём уютные интерьеры квартир и студий, пентхаусов, домов. Предлагаем идеи, проектируем и делаем интересные дизайн-проекты в соответствии с пожеланиями и потребностями заказчиков. Работаем с любыми квартирами площадью от 60 м2. За каждым проектом закрепляется свой персональный менеджер, который будет вам помогать во всех вопросах.Мы с удовольствием создадим для вас интерьер вашей мечты. Все проблемы с ремонтом мы берем на себя. Ваша задача - наслаждаться процессом! Вся работа ведется дистанционно любым удобным для Вас средством связи.

    За более подробной информацией можете позвонить по телефону горячей линии 8‒800‒775‒70‒32.

    Услуги
    • Дизайн проект
    • снабжение
    • ремонт
    • авторский надзор
    • оснащение
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Сочи
    Адрес
    Виноградная, 20 а
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9654674444 grani-s.ru
    Законное владение

    г.Сочи, ул.Виноградная, 20 а, оф.103

    Отзыв

    Igor Novakov (IggyNow)
    около 5 лет назад
    Татьяна Я
    Обращались в данную студию для заказа дизайн-проекта. Осталтсь не особо довольными, т.к. сотрудники навязывают больше свое мнение и более дорогие материалы, нежели желание заказчика.
    около 4 лет назад

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