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Mdeko шторы на заказ
Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • Загородный дом с австрийскими шторами, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Многоцветный
    Загородный дом с австрийскими шторами, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Многоцветный
    Загородный дом с австрийскими шторами, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Желтый
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    Загородный дом с австрийскими шторами
    Дом в Румболово, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ Спальня в стиле модерн Коричневый
    Дом в Румболово, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ Спальня в стиле модерн Коричневый
    Дом в Румболово, Mdeko шторы на заказ Mdeko шторы на заказ Спальня в стиле модерн Коричневый
    +7
    Дом в Румболово
    • Дизайн и пошив штор, выезд дизайнера с образцами на дом.
    • Оформляем текстилем дома, коттеджи, квартиры и офисы.
    • Работаем с тканями разных ценовых сегментов.
    • Устанавливаем карнизы и электрокарнизы.
    • Подберем солнцезащиту (жалюзи, рулонные шторы, плиссе) под Ваш интерьер.
    • Сотрудничаем с дизайнерами интерьеров.
    Услуги
    • Шторы на заказ
    • Выезд дизайнера на дом
    • Шопинг с текстильным дизайнером
    • Карнизы
    • электрокарнизы
    • Солнцезащитные системы
    • пошив штор
    • Пошив покрывал
    • домашний текстиль
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    пр. Художников, 11
    194354 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9319706241 mdeko.ru
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