- Дизайн и пошив штор, выезд дизайнера с образцами на дом.
- Оформляем текстилем дома, коттеджи, квартиры и офисы.
- Работаем с тканями разных ценовых сегментов.
- Устанавливаем карнизы и электрокарнизы.
- Подберем солнцезащиту (жалюзи, рулонные шторы, плиссе) под Ваш интерьер.
- Сотрудничаем с дизайнерами интерьеров.
- Услуги
- Шторы на заказ
- Выезд дизайнера на дом
- Шопинг с текстильным дизайнером
- Карнизы
- электрокарнизы
- Солнцезащитные системы
- пошив штор
- Пошив покрывал
- домашний текстиль
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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пр. Художников, 11
194354 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9319706241 mdeko.ru