Как сделать интерьер кухни воздушнее

Кухонное пространство, как ни одно другое в доме – насыщенное по функциональности и количеству нужной бытовой техники на небольшом пространстве. При этом именно интерьер кухни хотелось бы видеть уютным и комфортным, чтобы здесь мо…

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