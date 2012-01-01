Дизайн-студия FRANKLIN существует с 2012 года, за это время нашей студией реализовано большое количество объектов различного назначения. За срок своего существования компания зарекомендовала себя как современная успешная студия, способная воплотить проект любой сложности и объема в жизнь.Мы собрали в своем офисе отличную команду профессионалов с большим опытом работы, огромным потенциалом и непритворным желанием удовлетворить всем пожеланиям заказчика и реализовать каждый свой проект индивидуальным, интересным, запоминающимся, наполненным всеми техническими новшествами и актуальными дизайнерскими решениями, а также максимально удовлетворяющий пожеланиям и бюджетом заказчика.

Каждый клиент нашей компании действительно важен для нас, а положительный отклик о нас и заказчик, оправдавший все свои ожидания и реализовавший все свои мечты с нашей помощью — это наша главная цель.В процессе проектирования и реализации проекта достаточно много времени уделяется общению с клиентом компании, для выявления максимального количества пожеланий и требований, которые порой не всегда получается заказчику изложить изначально. В случаях, когда заказчик не знает какого результата он хочет получить, задачей нашей студии становиться проработать концепцию проекта, гармоничную для конкретного заказчика или всей семьи при проектировании жилых объектов, и логично сочетающуюся с деятельностью организации административных и общественных объектов.Большое внимание в нашей студии уделяется и бюджету проектируемого объекта, мы работаем с мировыми производителями отделочных и строительных материалов, оборудования и мебели, технических новинок, поэтому для нас не составит большого труда спроектировать объект как с ограниченным бюджетом, так и с бюджетом, подразумевающим применение эксклюзивных материалов и оборудования как на местном рынке, так и на любом другом.Дизайн архитектурной среды в целом является нашим призванием, мы чутко следим за всеми последними трендами, новинками и актуальными стилистиками мирового масштаба, сотрудники студии постоянно ходят на обучающие семинары в нашей области, ознакомительные лекции по новым материалам и предложениям в проектировании, участвуют в конкурсах, посещают заводы-изготовители в разных странах мира.