В столице организация "Baby top-top" реализовала личное производство детских манежей из дерева. А если вы стремитесь ознакомиться с конечной продукцией, сделать это вполне можно в шоу-руме, где покупателям доступен полный ассортимент товаров для последующего выбора.
- Услуги
- Производство и продажа детских манежей.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Дмитровское шоссе, д 73 стр 1
141407 Москва
Россия
+7-4952081434 babytop-top.ru
Законное владение
Химки, московская область,
ул Молодежная, д. 70а, кв 759