BONESSI – эксклюзивные аксессуары и предметы декора для дома, соединившие в себе современный дизайн и функциональность. Оригинальные дизайнерские решения и инновационный подход стали основой для создания каждого изделия BONESSI, одно из которых станет превосходным выбором для истинных ценителей уютной атмосферы и стильного интерьера.

Над изготовлением каждого предмета трудится команда опытных мастеров ручной работы. Применяя новейшие технологии в сфере производства, молодой бренд делает ставку на безупречное качество и долговечность.

В коллекциях BONESSI представлены аксессуары для домашнего интерьера – предметы для сервировки стола и элементы настенного декора. Сочетая в себе элегантность лаконичных форм, воздушность и иронию, предметы BONESSI станут превосходным дополнением интерьера и долгие годы будут дарить вам атмосферу уюта и хорошее настроение.