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BONESSI
Мебель и аксессуары Минск
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • BUTTERFLY BY BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор Металл Черный
    BUTTERFLY BY BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор Металл Белый
    BUTTERFLY BY BONESSI, BONESSI BONESSI КухняХранение Железо / Сталь Черный
    +2
    BUTTERFLY BY BONESSI
    ANIMALIER COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаХранение Железо / Сталь Белый
    ANIMALIER COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаХранение Железо / Сталь Белый
    ANIMALIER COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаАксессуары и декор Железо / Сталь Белый
    ANIMALIER COLLECTION by BONESSI
    TEDY COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаАксессуары и декор Железо / Сталь Белый
    TEDY COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаАксессуары и декор Металл
    TEDY COLLECTION by BONESSI, BONESSI BONESSI Детская комнатаХранение Металл Белый
    +2
    TEDY COLLECTION by BONESSI
    OPTIC MIRROR by BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор
    OPTIC MIRROR by BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор Металл Черный
    OPTIC MIRROR by BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор Металл Белый
    OPTIC MIRROR by BONESSI
    MIRRORS by BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор Железо / Сталь Белый
    MIRRORS by BONESSI, BONESSI BONESSI ГостинаяАксессуары и декорации Железо / Сталь Белый
    MIRRORS by BONESSI, BONESSI BONESSI ГостинаяАксессуары и декорации Железо / Сталь Черный
    +2
    MIRRORS by BONESSI
    HOME BY BONESSI , BONESSI BONESSI ГостинаяАксессуары и декорации Металл Белый
    HOME BY BONESSI
    Показать все 7 проекты

    BONESSI – эксклюзивные аксессуары и предметы декора для дома, соединившие в себе современный дизайн и функциональность. Оригинальные дизайнерские решения и инновационный подход стали основой для создания каждого изделия BONESSI, одно из которых станет превосходным выбором для истинных ценителей уютной атмосферы и стильного интерьера.

    Над изготовлением каждого предмета трудится команда опытных мастеров ручной работы. Применяя новейшие технологии в сфере производства, молодой бренд делает ставку на безупречное качество и долговечность.

    В коллекциях BONESSI представлены аксессуары для домашнего интерьера – предметы для сервировки стола и элементы настенного декора. Сочетая в себе элегантность лаконичных форм, воздушность и иронию, предметы BONESSI станут превосходным дополнением интерьера и долгие годы будут дарить вам атмосферу уюта и хорошее настроение.

    Услуги
    • Производство
    • оптовая и розничная продажа
    Регионы обслуживания
    Россия и страны СНГ
    Адрес
    220005 Минск
    Беларусь
    +375-445686752 bonessi.ru
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