Архитектурная дизайн-студия «ADISORD» — это 10 лет успешной работы в области комплексного проектирования пространственной среды.

Мы разрабатываем проекты для строительства, обустройства и декорирования объектов любой спецификации. Основное направление – это проектирование интерьеров и экстерьеров премиум класса с использованием уникальных дизайнерских идей. Проекты предоставляются в формате «под ключ», включая план расположения всех предметов обстановки, включая бытовое, осветительное и сантехническое оборудование.