Архитектурная дизайн-студия «ADISORD» — это 10 лет успешной работы в области комплексного проектирования пространственной среды.
Мы разрабатываем проекты для строительства, обустройства и декорирования объектов любой спецификации. Основное направление – это проектирование интерьеров и экстерьеров премиум класса с использованием уникальных дизайнерских идей. Проекты предоставляются в формате «под ключ», включая план расположения всех предметов обстановки, включая бытовое, осветительное и сантехническое оборудование.
- Услуги
- Дизан интерьера
- Проектирование частных домов
- Регионы обслуживания
- Рига
- Адрес
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lv1013 Рига
Латвия
+371-20693653 www.adisord.com