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Adisord
Дизайнеры Рига
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    Adisord
    Adisord
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    Архитектурная дизайн-студия «ADISORD» — это 10 лет успешной работы в области комплексного проектирования пространственной среды.

    Мы разрабатываем проекты для строительства, обустройства и декорирования объектов любой спецификации. Основное направление – это проектирование интерьеров и экстерьеров премиум класса с использованием уникальных дизайнерских идей. Проекты предоставляются в формате «под ключ», включая план расположения всех предметов обстановки, включая бытовое, осветительное и сантехническое оборудование.

    Услуги
    • Дизан интерьера
    • Проектирование частных домов
    Регионы обслуживания
    Рига
    Адрес
    lv1013 Рига
    Латвия
    +371-20693653 www.adisord.com
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