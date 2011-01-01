Всем привет! 🙂
Основали студию в 2011 году Ботев Павел и Гардер Диана
На удаленной основе выполняем проекты по "Дизайну интерьера", есть три варианта сотрудничества - только планировочные решения с расстановкой мебели и оборудования, планировки + 3D визуализации (либо 3D коллажи) + полный пакет чертежей для рабочих - в эти два пакета так же входит подбор материалов, освещения, мебели и т.д. с указанием магазинов и артикулов где купить.
Для вашего удобства, у каждого из наших заказчиков есть личный кабинет, который доступен 24/7 как из приложения на сматрфоне, так и из браузера на вашем ПК - там для вас доступна вся переписка, все документы, визуализации и чертежи по проекту, даже подписанные договора и оплаченные чеки за материалы (при ведении авторского надзора) и информация сколько и на что потрачено денег! В общем вся работа на всех ее этапах доступна там, что очень удобно и экономит ваше и наше время!
Так же среди наших услуг:
+Ремонт и отделка в Тюмени.
+Дизайн интерьера (так же и на удаленной основе)
+авторский надзор и комплектация объектов (если удаленно - то с оплатой командировочных расходов)
+Производство авторской мебели мебели
- Регионы обслуживания
- Тюмень
- Москва
- Санкт-Петербург
- вся Россия (на удаленной основе
- либо с оплатой командировочных)
- Россия
- Адрес
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Баумана 29
625008 Тюмень, Россия
Россия
+7-9224834554 bigst.ru
г. Тюмень, ул. Баумана 29, 5й этаж, офис 513.