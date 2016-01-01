Стили прованс и кантри: 20 атмосферных интерьеров

Наши любимые дизайнеры интерьера homify подготовили для вас 20 очень атмосферных и красивых интерьеров в стилях прованс и кантри. Они отлично подойдут в качестве фото для вдохновения для ремонта как вашего загородного дома или дач…

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