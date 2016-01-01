В портфеле студии Елены Зориной:
- более 170 дизайн-проектов и реализованных интерьеров: частые интерьеры (квартиры, дома, таунхаусы)
- площадь проектируемых объектов от 100 до 2 000 m2) и коммерческие объекты (рестораны, офисы, мини-отели, гостиницы, бутик-отели).
Интерьеры Елены Зориной были опубликованы в федеральных интерьерных печатных и онлайн-СМИ : «SALON Interior», «ELLE Decoration», «Красивые дома», «Красивые квартиры», «Красивые деревянные дома», InteriorExplorer.ru, 4 living.ru и др.
- Услуги
- Проектирование
- Дизайн
- Декорирование
- Интерьеры под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- - Призер инновационной выставки загородной недвижимости «Open Village 2017 года».
- - Елена Зорина является автором интерьера выставочного деревянного дома «Show Home»: в 2016 году этот проект получил премию в области инноваций.
- - Постоянный спикер на конференциях и международных выставках по тематике деревянного домостроения.
- - Преподаватель в IDS Международной Школы Дизайна.
- - Авторские курсы:
- «Современный загородный дом. Professional Upgrade 2.0»
- «От Дизайн-проекта – до готового объекта. Успешная реализация».
- Аналитический курс «Трэнды в интерьере. Итоги выставки в Милане iSaloni».
- - Участник интерьерного проекта Первого канала «Фазенда».
- - Постоянный эксперт ТВ-канала «Т-номер» о дизайне интерьеров.
- Показать все 10 награды
- Адрес
-
Мясницкая, 24
101000 Москва
Россия
+7-9060572110 www.zorinadesign.com