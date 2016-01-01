Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия интерьеров Зориной Елены
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК Wine House, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в ЖК Wine House, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в ЖК Wine House, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены ГостинаяАксессуары и декорации
    +13
    Квартира в ЖК Wine House
    Квартира Graphics Only, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены КухняКухонная мебель
    Квартира Graphics Only, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Балкон, веранда и террасаМебель
    Квартира Graphics Only, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Балкон, веранда и террасаМебель
    Квартира Graphics Only
    КП в Жуковке, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Кухня в стиле лофт
    КП в Жуковке, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Столовая комната в стиле лофт
    КП в Жуковке, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Спальня в стиле лофт
    +7
    КП в Жуковке
    Охотничий дом из бруса, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Спальня в классическом стиле
    Охотничий дом из бруса, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Рабочий кабинет в классическом стиле
    Охотничий дом из бруса, Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Спальня в классическом стиле
    +4
    Охотничий дом из бруса
    Квартира "Цвета Бискайского залива", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Гостиная в классическом стиле
    Квартира "Цвета Бискайского залива", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Гостиная в классическом стиле
    Квартира "Цвета Бискайского залива", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Кухня в классическом стиле
    +15
    Квартира "Цвета Бискайского залива"
    Квартира "Moderno", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Гостиная в стиле модерн
    Квартира "Moderno", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Гостиная в стиле модерн
    Квартира "Moderno", Студия интерьеров Зориной Елены Студия интерьеров Зориной Елены Гостиная в стиле модерн
    +15
    Квартира "Moderno"

    В портфеле студии Елены Зориной:

    - более 170 дизайн-проектов и реализованных интерьеров: частые интерьеры (квартиры, дома, таунхаусы)

    - площадь проектируемых объектов от 100 до 2 000 m2) и коммерческие объекты (рестораны, офисы, мини-отели, гостиницы, бутик-отели).

    Интерьеры Елены Зориной были опубликованы в федеральных интерьерных печатных и онлайн-СМИ : «SALON Interior», «ELLE Decoration», «Красивые дома», «Красивые квартиры», «Красивые деревянные дома», InteriorExplorer.ru, 4 living.ru и др.  

    Услуги
    • Проектирование
    • Дизайн
    • Декорирование
    • Интерьеры под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • - Призер инновационной выставки загородной недвижимости «Open Village 2017 года».
    • - Елена Зорина является автором интерьера выставочного деревянного дома «Show Home»: в 2016 году этот проект получил премию в области инноваций.
    • - Постоянный спикер на конференциях и международных выставках по тематике деревянного домостроения.
    • - Преподаватель в IDS Международной Школы Дизайна.
    • - Авторские курсы:
    • «Современный загородный дом. Professional Upgrade 2.0»
    • «От Дизайн-проекта – до готового объекта. Успешная реализация».
    • Аналитический курс «Трэнды в интерьере. Итоги выставки в Милане iSaloni».
    • - Участник интерьерного проекта Первого канала «Фазенда».
    • - Постоянный эксперт ТВ-канала «Т-номер» о дизайне интерьеров.
    • Показать все 10 награды
    Адрес
    Мясницкая, 24
    101000 Москва
    Россия
    +7-9060572110 www.zorinadesign.com
      Add SEO element