Искусство всегда было неотъемлемой частью моей жизни . С детства не выпускала из рук карандаши ,кисти и все чем только можно было рисовать ,включая мамину помаду.Училась на живописном отделении Сочинского Училища Искусств, затем закончила Краснодарское Художественное училище ,отделение «Дизайн среды». Работать по специальности начала с 4-го курса.Дизайн для меня нечто живое,постоянно меняющееся .Это даже не професия - образ жизни!