Искусство всегда было неотъемлемой частью моей жизни . С детства не выпускала из рук карандаши ,кисти и все чем только можно было рисовать ,включая мамину помаду.Училась на живописном отделении Сочинского Училища Искусств, затем закончила Краснодарское Художественное училище ,отделение «Дизайн среды». Работать по специальности начала с 4-го курса.Дизайн для меня нечто живое,постоянно меняющееся .Это даже не професия - образ жизни!
- Услуги
- Занимаюсь разработкой дизайн-проектов
- в том числе эскизов от руки в и графических программах
- планировочных решений
- 3D-визуализации
- предоставляю полный пакет чертежей
- осуществляю авторский надзор
- комплектацию
- управление реализацией проекта и декорированием.
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Россия,краснодарский край,город Сочи
- Краснодарский край
- Вся Россия
- Зарубежье
- Адрес
-
354000 Россия ,Краснодарский Край, Город Сочи
Россия
+7-9181441817