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Настасья Евглевская
Дизайнеры интерьера Россия ,Краснодарский Край, Город Сочи
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современное шале, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиницы в рустикальном стиле Бежевый
    Современное шале, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиницы в рустикальном стиле Камень Бежевый
    Современное шале, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиницы в рустикальном стиле Дерево Бежевый
    +7
    Современное шале
    Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Кухня в классическом стиле Дерево Бежевый
    Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Столовая комната в классическом стиле Дерево Бежевый
    Таунхаус в классическом стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    +8
    Таунхаус в классическом стиле
    Спальня в квартире-студии для холостяка, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Спальня в стиле минимализм Дерево Белый
    Спальня в квартире-студии для холостяка, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Спальня в стиле минимализм Дерево Белый
    Спальня в квартире-студии для холостяка, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Спальня в стиле минимализм Дерево Белый
    Спальня в квартире-студии для холостяка
    Ванная комната в загородном доме с биокамином, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в стиле модерн Плитка Бежевый
    Ванная комната в загородном доме с биокамином, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в стиле модерн Плитка Синий
    Ванная комната в загородном доме с биокамином, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в стиле модерн Керамика Синий
    +5
    Ванная комната в загородном доме с биокамином
    Ванная комната в "квартире холостяка", Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в эклектичном стиле Керамика Белый
    Ванная комната в "квартире холостяка", Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Синий
    Ванная комната в "квартире холостяка", Настасья Евглевская Настасья Евглевская Ванная комната в эклектичном стиле Плитка Синий
    +2
    Ванная комната в "квартире холостяка"
    Загородный дом в современном стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Гостиная в стиле модерн Дерево Бирюзовый
    Загородный дом в современном стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Кухня в стиле модерн Бирюзовый
    Загородный дом в современном стиле, Настасья Евглевская Настасья Евглевская Кухня в стиле модерн Бирюзовый
    +6
    Загородный дом в современном стиле
    Показать все 16 проекты

    Искусство всегда было неотъемлемой частью моей жизни . С детства не выпускала из рук карандаши ,кисти и все чем только можно было рисовать ,включая мамину помаду.Училась на живописном отделении Сочинского Училища Искусств, затем закончила Краснодарское Художественное училище ,отделение  «Дизайн среды». Работать по специальности начала с 4-го курса.Дизайн для меня нечто живое,постоянно меняющееся .Это даже не професия - образ жизни!

    Услуги
    • Занимаюсь разработкой дизайн-проектов
    • в том числе эскизов от руки в и графических программах
    • планировочных решений
    • 3D-визуализации
    • предоставляю полный пакет чертежей
    • осуществляю авторский надзор
    • комплектацию
    • управление реализацией проекта и декорированием.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Россия,краснодарский край,город Сочи
    • Краснодарский край
    • Вся Россия
    • Зарубежье
    Адрес
    354000 Россия ,Краснодарский Край, Город Сочи
    Россия
    +7-9181441817

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