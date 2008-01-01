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Наталья Озерова
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Апартаменты в Санкт-Петербурге, Наталья Озерова Наталья Озерова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Апартаменты в Санкт-Петербурге, Наталья Озерова Наталья Озерова Столовая комната в классическом стиле
    Апартаменты в Санкт-Петербурге, Наталья Озерова Наталья Озерова Столовая комната в классическом стиле
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    Апартаменты в Санкт-Петербурге

    Образование:

    2008-2014 - Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна. Кафедра дизайна пространственной среды. Выпускница. Специализация - Дизайнер. 2014-настоящее время - Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна. Институт дизайна и искусств. Аспирант. Специализация - Техническая эстетика и дизайн   Опыт работы с 2011 года. Работа с частными клиентами. Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами (визуализация, рабочая документация). Разработка и реализация частных и общественных интерьеров (дома, квартиры, офисы, салоны красоты, рестораны, гостиницы). Разработка эскизных проектов частных домов. Создание фирменного стиля (полиграфия, сайт), объединенного с интерьером общей концепцией.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • проектирование малоэтажных домов
    • декорирование интерьера
    • авторский надзор
    • ведение проекта под ключ
    • комплектация объекта
    • визуализация
    • рабочие чертежи
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9218977947 o-n-design.com
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