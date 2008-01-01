Образование:

2008-2014 - Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна. Кафедра дизайна пространственной среды. Выпускница. Специализация - Дизайнер. 2014-настоящее время - Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна. Институт дизайна и искусств. Аспирант. Специализация - Техническая эстетика и дизайн Опыт работы с 2011 года. Работа с частными клиентами. Сотрудничество с дизайнерами и архитекторами (визуализация, рабочая документация). Разработка и реализация частных и общественных интерьеров (дома, квартиры, офисы, салоны красоты, рестораны, гостиницы). Разработка эскизных проектов частных домов. Создание фирменного стиля (полиграфия, сайт), объединенного с интерьером общей концепцией.