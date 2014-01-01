Ландшафтный дизайн, Создание ландшафтного проекта.
- Создание всей технической документации по проекту,
- Визуализация по проекту, смета.
- Благоустройство загородного участка: планировка участка, дренаж,
мощение, освещение, автополив, посадки, газон, водоемы.
Сервис загородного участка: стрижка, подкорм, уход за газоном, прополка.
При комплексном благоустройстве чертежи в подарок.
- Услуги
- проектирование
- сервис участка
- дренаж
- мощение
- устройство системы освещения
- автополив
- посадки
- уход за участком
- устройство
- заб
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Награды компании
- Всероссийская национальная премия по ландшафтной архитектуре 2014
- Выдано: Президентом Союза Архитекторов России
- Участие в мероприятии
Парк Дубки 300 Лет
- Выдано: директорм СПБ ГБУК ПКиО
ДубкиВ,Н.Анисимовым в 2019г
- Адрес
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Проспект Большевиков д 38 корпус 5
193231 Санкт-Петербург
Россия
+7-9218664307 landlabspb.ru
Законное владение
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САПОЖНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Юридический адрес организации 197701, РОССИЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г СЕСТРОРЕЦК, УЛ НИКОЛАЯ СОКОЛОВА, 40, 7
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