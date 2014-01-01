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Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Благоустройство участка под ключ: Домик Хоббита, Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB
    Благоустройство участка под ключ: Домик Хоббита, Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB
    Благоустройство участка под ключ: Домик Хоббита, Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB Ландшафтная Лаборатория LANDLABSPB
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    Благоустройство участка под ключ: Домик Хоббита

    Ландшафтный дизайн, Создание ландшафтного проекта.

    1. Создание всей технической документации по проекту,
    2. Визуализация по проекту, смета.
    3. Благоустройство загородного участка: планировка участка, дренаж,

    мощение, освещение, автополив, посадки, газон, водоемы.

    Сервис загородного участка: стрижка, подкорм, уход за газоном, прополка.

    При комплексном благоустройстве чертежи в подарок.  

    Услуги
    • проектирование
    • сервис участка
    • дренаж
    • мощение
    • устройство системы освещения
    • автополив
    • посадки
    • уход за участком
    • устройство
    • заб
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Награды компании
    • Всероссийская национальная премия по ландшафтной архитектуре 2014
    • Выдано: Президентом Союза Архитекторов России
    • Участие в мероприятии Парк Дубки 300 Лет
    • Выдано: директорм СПБ ГБУК ПКиО Дубки В,Н.Анисимовым в 2019г
    Адрес
    Проспект Большевиков д 38 корпус 5
    193231 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9218664307 landlabspb.ru
    Законное владение

    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ САПОЖНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 

    Юридический адрес организации 197701, РОССИЯ,

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г СЕСТРОРЕЦК, УЛ НИКОЛАЯ СОКОЛОВА, 40, 7

    ИНН 661217440282 

    ОГРН 316784700123223 

    Расчетный счет 40802810100000004776 

    Банк АО «Тинькофф Банк» 





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