Бюро архитектуры и дизайна «Академия Пространства» специализируется на архитектурном проектировании, дизайне интерьеров, декорировании. Выполняем реализацию проектов под ключ. Мы создаем интерьеры, ориентируясь не на мимолетные веяния моды, а исключительно на индивидуальность, темперамент и внутреннее мировоззрение нашего клиента. Наша команда – специалисты с высшим архитектурным образованием и практическим опытом более 5 лет.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- Авторский надзор
- Декорирование интерьеров
- Регионы обслуживания
- Свердловская область
- Пермский край
- Республика Башкортостан
- Тюменская область
- Челябинская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Екатеринбург
- Адрес
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ул. Розы Люксембург, 12
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9220337117 academy-pro.ru
г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 117-114