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<q class='-first'>Академия Пространства</q> бюро архитектуры и дизайна
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера маленькой квартиры, "Академия Пространства" бюро архитектуры и дизайна 'Академия Пространства' бюро архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера маленькой квартиры, "Академия Пространства" бюро архитектуры и дизайна 'Академия Пространства' бюро архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера маленькой квартиры, "Академия Пространства" бюро архитектуры и дизайна 'Академия Пространства' бюро архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
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    Дизайн интерьера маленькой квартиры

    Бюро архитектуры и дизайна «Академия Пространства» специализируется на архитектурном проектировании, дизайне интерьеров, декорировании. Выполняем реализацию проектов под ключ. Мы создаем интерьеры, ориентируясь не на мимолетные веяния моды, а исключительно на индивидуальность, темперамент и внутреннее мировоззрение нашего клиента. Наша команда – специалисты с высшим архитектурным образованием и практическим опытом более 5 лет.


    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Авторский надзор
    • Декорирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Свердловская область
    • Пермский край
    • Республика Башкортостан
    • Тюменская область
    • Челябинская область
    • Ханты-Мансийский автономный округ
    • Екатеринбург
    Адрес
    ул. Розы Люксембург, 12
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9220337117 academy-pro.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 117-114

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