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YUMMY Interior
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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    • YUMMY interior — это команда профессионалов с высшим профильным образованием и опытом работы более 5 лет. 

    Для нас дизайн — это не просто работа, это образ жизни, то, с чем мы засыпаем и просыпаемся. Мы регулярно посещаем выставки, семинары и лекции, путешествуем, изучаем мировые тенденции. Каждый день применяем полученные знания в своей работе. Мы помогаем Вам найти себя, понять, что действительно нужно, а затем реализовать самые смелые идеи. 

    Большинство наших проектов выполнено в современном стиле. Мы любим сложные задачи, нестандартные решения, новые материалы. Неотъемлемая часть каждого проекта — работа с цветом: смелые сочетания, яркие образы, самые вкусные оттенки. 

    Считаем, что каждый проект должен быть реализованным! Именно поэтому, в первую очередь, предлагаем полное сопровождение проекта, решаем все вопросы, возникающие в процессе стройки, помогаем с закупкой материалов и корректируем работу поставщиков, строителей, художников и других специалистов, участвующих в процессе создания Вашего интерьера. 

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону
    Адрес
    ул. Текучева, 234 БЦ Белый Слон
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9281287232 yummy-interior.com
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