YUMMY interior — это команда профессионалов с высшим профильным образованием и опытом работы более 5 лет.

Для нас дизайн — это не просто работа, это образ жизни, то, с чем мы засыпаем и просыпаемся. Мы регулярно посещаем выставки, семинары и лекции, путешествуем, изучаем мировые тенденции. Каждый день применяем полученные знания в своей работе. Мы помогаем Вам найти себя, понять, что действительно нужно, а затем реализовать самые смелые идеи.

Большинство наших проектов выполнено в современном стиле. Мы любим сложные задачи, нестандартные решения, новые материалы. Неотъемлемая часть каждого проекта — работа с цветом: смелые сочетания, яркие образы, самые вкусные оттенки.

Считаем, что каждый проект должен быть реализованным! Именно поэтому, в первую очередь, предлагаем полное сопровождение проекта, решаем все вопросы, возникающие в процессе стройки, помогаем с закупкой материалов и корректируем работу поставщиков, строителей, художников и других специалистов, участвующих в процессе создания Вашего интерьера.