Меня зовут Анна Закирова, я занимаюсь дизайном общественных и жилых интерьеров в России, Европе и других странах.
Наша цель — создание для Вас функционального, эстетичного и гармоничного пространства, которое прослужит Вам долгие годы.
Каждый проект отражает индивидуальность клиента, а профессионализм и внимание к деталям делают его поистине уникальным
- Услуги
- эскизный дизайн-проект
- полный дизайн-проект
- авторский надзор
- ремонт и строительство
- Регионы обслуживания
- Казань
- Адрес
-
Дубравная 43а
420000 Казань
Россия
+7-9872170011 annazak.ru