Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ANNAZAK INTERIORS
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • ANNAZAK INTERIORS
    ANNAZAK INTERIORS
    ANNAZAK INTERIORS
    +6
    Нажмите, чтобы закончить

    Меня зовут Анна Закирова, я занимаюсь дизайном общественных и жилых интерьеров в России, Европе и других странах.

    Наша цель — создание для Вас функционального, эстетичного и гармоничного пространства, которое прослужит Вам долгие годы.

    Каждый проект отражает индивидуальность клиента, а профессионализм и внимание к деталям делают его поистине уникальным

    Услуги
    • эскизный дизайн-проект
    • полный дизайн-проект
    • авторский надзор
    • ремонт и строительство
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Дубравная 43а
    420000 Казань
    Россия
    +7-9872170011 annazak.ru
      Add SEO element