Меня зовут Анна Закирова, я занимаюсь дизайном общественных и жилых интерьеров в России, Европе и других странах.

Наша цель — создание для Вас функционального, эстетичного и гармоничного пространства, которое прослужит Вам долгие годы.

Каждый проект отражает индивидуальность клиента, а профессионализм и внимание к деталям делают его поистине уникальным