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L.DECOR
Подрядчики Киев
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    • L.DECOR
    L.DECOR
    L.DECOR
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    Компания L.DECOR, более 10 лет успешно работает в сфере классического, современного дизайна в интерьере жилого и коммерческого пространства. Выполненные проекты находятся по всей территории Украины и за ее пределами. Специализация L.DECOR:  декоративно-отделочные работы любого уровня сложности. Гармония, эстетика, качество – три базовых принципа, на которые опирается компания в своей работе L.DECOR.

    Только качественные и экологически чистые материалы - компания является официальным представителем в Украине итальянских производителей декоративно-отделочных материалов:

    IMPEX COLOR - производитель eco friendly декоративных штукатурок и покрытий. Основной составляющей является известь, гарантирует натуральность и антиаллергенность поверхностей, которые подвергаются отделке.

    OLTREMATERIA - производитель уникального ультратонкого декоративного покрытия  для всех видов поверхностей. Единственный в Украине абсолютно экологичный материал в сегменте бесшовных покрытий. Является продуктом последнего поколения, созданного на водной основе, не содержащие цемент и эпоксидных смол.

    Так же компания L.DECOR представляет декоративные 3D панели ARTSTONE/Турция - инновационный бренд, дарящий возможность решения творческих идей в дизайне интерьера всех типов помещений. 





    Услуги
    • нанесение декративной штукатурки
    • итальянская штукатурка
    • отделка стен
    • декоративная отделка
    • декор стен
    • фактурная штукатурка
    • колеровка
    • фактуры под заказ
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    Регионы обслуживания
    Украина и не только
    Адрес
    ул. Ярославская 11 В
    02000 Киев
    Украина
    +380-672424437 ldecor.ua
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