Компания L.DECOR, более 10 лет успешно работает в сфере классического, современного дизайна в интерьере жилого и коммерческого пространства. Выполненные проекты находятся по всей территории Украины и за ее пределами. Специализация L.DECOR: декоративно-отделочные работы любого уровня сложности. Гармония, эстетика, качество – три базовых принципа, на которые опирается компания в своей работе L.DECOR.

Только качественные и экологически чистые материалы - компания является официальным представителем в Украине итальянских производителей декоративно-отделочных материалов:

IMPEX COLOR - производитель eco friendly декоративных штукатурок и покрытий. Основной составляющей является известь, гарантирует натуральность и антиаллергенность поверхностей, которые подвергаются отделке.

OLTREMATERIA - производитель уникального ультратонкого декоративного покрытия для всех видов поверхностей. Единственный в Украине абсолютно экологичный материал в сегменте бесшовных покрытий. Является продуктом последнего поколения, созданного на водной основе, не содержащие цемент и эпоксидных смол.

Так же компания L.DECOR представляет декоративные 3D панели ARTSTONE/Турция - инновационный бренд, дарящий возможность решения творческих идей в дизайне интерьера всех типов помещений.















