Компания L.DECOR, более 10 лет успешно работает в сфере классического, современного дизайна в интерьере жилого и коммерческого пространства. Выполненные проекты находятся по всей территории Украины и за ее пределами. Специализация L.DECOR: декоративно-отделочные работы любого уровня сложности. Гармония, эстетика, качество – три базовых принципа, на которые опирается компания в своей работе L.DECOR.
Только качественные и экологически чистые материалы - компания является официальным представителем в Украине итальянских производителей декоративно-отделочных материалов:
IMPEX COLOR - производитель eco friendly декоративных штукатурок и покрытий. Основной составляющей является известь, гарантирует натуральность и антиаллергенность поверхностей, которые подвергаются отделке.
OLTREMATERIA - производитель уникального ультратонкого декоративного покрытия для всех видов поверхностей. Единственный в Украине абсолютно экологичный материал в сегменте бесшовных покрытий. Является продуктом последнего поколения, созданного на водной основе, не содержащие цемент и эпоксидных смол.
Так же компания L.DECOR представляет декоративные 3D панели ARTSTONE/Турция - инновационный бренд, дарящий возможность решения творческих идей в дизайне интерьера всех типов помещений.
- Услуги
- нанесение декративной штукатурки
- итальянская штукатурка
- отделка стен
- декоративная отделка
- декор стен
- фактурная штукатурка
- колеровка
- фактуры под заказ
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- Регионы обслуживания
- Украина и не только
- Адрес
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ул. Ярославская 11 В
02000 Киев
Украина
+380-672424437 ldecor.ua