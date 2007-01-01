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Orb
Дизайнеры интерьера Киев
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    • Мы верим, что сервис и простая коммуникация с клиентами так же важна, как и цвет стен в гостиной. Поэтому мы руководствуемся несколькими принципами:

    1) Каждый проект ведет менеджер, который руководит всеми процессами, в том числе, работой дизайнера;

    2) Архитекторы и дизайнеры занимаются только дизайном. Общение с подрядчиками берет на себя менеджер, оставляя дизайнеру время для творчества;

    3) Мы сотрудничаем с проверенными подрядчики по строительству.Привлекаем узких специалистов по ключевым направлениям (сантехника, свет,  звук, декор, изобразительное искусство); 

    4) У нас налаженная партнерская сеть. Мы закупаем стройматериалы, мебель и декор по специальным ценам;

    5) Составляем договор с точным утверждением сроков и бюджета.

    Услуги
    Дизайн-проект и Реализация
    Регионы обслуживания
    Украина
    Адрес
    ул. Полтавская, 12, оф.10
    01135 Киев
    Украина
    +380-686688388 www.orb-space.com
    Законное владение

    ул. Полтавская, 12, оф.10

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