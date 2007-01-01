Мы верим, что сервис и простая коммуникация с клиентами так же важна, как и цвет стен в гостиной. Поэтому мы руководствуемся несколькими принципами:
1) Каждый проект ведет менеджер, который руководит всеми процессами, в том числе, работой дизайнера;
2) Архитекторы и дизайнеры занимаются только дизайном. Общение с подрядчиками берет на себя менеджер, оставляя дизайнеру время для творчества;
3) Мы сотрудничаем с проверенными подрядчики по строительству.Привлекаем узких специалистов по ключевым направлениям (сантехника, свет, звук, декор, изобразительное искусство);
4) У нас налаженная партнерская сеть. Мы закупаем стройматериалы, мебель и декор по специальным ценам;
5) Составляем договор с точным утверждением сроков и бюджета.
- Услуги
- Дизайн-проект и Реализация
- Регионы обслуживания
- Украина
- Адрес
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ул. Полтавская, 12, оф.10
01135 Киев
Украина
+380-686688388 www.orb-space.com
ул. Полтавская, 12, оф.10