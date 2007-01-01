Мы верим, что сервис и простая коммуникация с клиентами так же важна, как и цвет стен в гостиной. Поэтому мы руководствуемся несколькими принципами:

1) Каждый проект ведет менеджер, который руководит всеми процессами, в том числе, работой дизайнера;

2) Архитекторы и дизайнеры занимаются только дизайном. Общение с подрядчиками берет на себя менеджер, оставляя дизайнеру время для творчества;

3) Мы сотрудничаем с проверенными подрядчики по строительству.Привлекаем узких специалистов по ключевым направлениям (сантехника, свет, звук, декор, изобразительное искусство);

4) У нас налаженная партнерская сеть. Мы закупаем стройматериалы, мебель и декор по специальным ценам;

5) Составляем договор с точным утверждением сроков и бюджета.