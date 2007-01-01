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Constantin Malinowski Interior Design and Decoration
Дизайнеры интерьера Киев
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Проекты

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    • Дизайн интерьера холла стоматологический клиники, г. Киев, Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Рабочий кабинет в стиле модерн Мрамор Белый
    Дизайн интерьера холла стоматологический клиники, г. Киев, Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Рабочий кабинет в стиле модерн МДФ Бежевый
    Дизайн интерьера холла стоматологический клиники, г. Киев, Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Constantin Malinowski Interior Design and Decoration Рабочий кабинет в стиле минимализм Стекло Бирюзовый
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    Дизайн интерьера холла стоматологический клиники, г. Киев

    Студия интерьерного дизайна Constantin Malinowski Interior Designс 2007 года создает дизайн жилых и коммерческих интерьеров. Большой опыт в работе над проектами различной сложности и в разнообразной стилистике позволяет реализовать уникальные объекты.  Благодаря индивидуальному подходу к Вашему проекту, кропотливой работе над каждой деталью Вашего интерьера рождается неповторимый авторский дизайн. 

    Услуги
    Создание дизайна интерьеров жилой и коммерческой недвижимости.
    Регионы обслуживания
    Украина, зарубеж и Киев
    Адрес
    10103 Киев
    Украина
    +380-671081093 www.malinointeriors.com
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