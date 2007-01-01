Студия интерьерного дизайна Constantin Malinowski Interior Designс 2007 года создает дизайн жилых и коммерческих интерьеров. Большой опыт в работе над проектами различной сложности и в разнообразной стилистике позволяет реализовать уникальные объекты. Благодаря индивидуальному подходу к Вашему проекту, кропотливой работе над каждой деталью Вашего интерьера рождается неповторимый авторский дизайн.