Архитектурное бюро “Ars Longa” - сплоченная команда архитекторов, художников, инженеров и строителей.
Мы обеспечиваем весь спектр услуг архитектурной и строительной деятельности – от предварительного анализа объекта и создания эскизных предложений –до строительства и ввода в эксплуатацию.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Консультации по проектированию и строительству
- Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию объекта
- Дизайн окружающей среды и внутренних помещений
- Регионы обслуживания
- Украина, Киев и Київ
- Адрес
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Харківське шосе 201/203
03179 Київ
Украина
+380-960537796 www.ars-longa.com.ua
Законное владение
м. Київ, вул. Чорнобильська 4/56 кв.80