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ARS LONGA STUDIO
Архитекторы Київ
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Отзыв (6)
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    Архитектурное бюро “Ars Longa” - сплоченная команда архитекторов, художников, инженеров и строителей.

    Мы обеспечиваем весь спектр услуг архитектурной и строительной деятельности – от предварительного анализа объекта и создания эскизных предложений –до строительства и ввода в эксплуатацию.


    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Консультации по проектированию и строительству
    • Разработка проектной документации на строительство и эксплуатацию объекта
    • Дизайн окружающей среды и внутренних помещений
    Регионы обслуживания
    Украина, Киев и Київ
    Адрес
    Харківське шосе 201/203
    03179 Київ
    Украина
    +380-960537796 www.ars-longa.com.ua
    Законное владение

    м. Київ, вул. Чорнобильська 4/56 кв.80

    Отзыв

    Максим Веретко
    8 месяцев назад
    Oleksandr Pokidko
    Супер компанія , раджу
    9 месяцев назад
    Елена Полякова
    11 месяцев назад
    Показать все отзывы – 6
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