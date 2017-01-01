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LEVYCH COMPANY
Ландшафтные архитекторы Нур-Султан
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Проекты

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    • Сад на набережной реки Ишим, LEVYCH COMPANY LEVYCH COMPANY Азиатские сады Мрамор Белый
    Сад на набережной реки Ишим, LEVYCH COMPANY LEVYCH COMPANY Азиатские сады
    Сад на набережной реки Ишим, LEVYCH COMPANY LEVYCH COMPANY Азиатские сады
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    Сад на набережной реки Ишим

    Компания LEVYCH COMPANY была основана 7 июня 2017 года. Основная деятельность компании ландшафтное проектирование как частных территорий, так и городских садов и парков. При разработке ландшафтных проектов используем следующие программы: Autodesk AutoCAD, SketchUp, Lumion. Помимо ландшафтного проектирования компания предоставляет услуги по воплощению проекта ландшафтного дизайна "под ключ". В 2019 году началось строительство собственного питомника декоративных растений.

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • Создание цветников
    • строительство парков
    • скверов
    • создание газона
    • создание элементов геопластики
    Регионы обслуживания
    • Нур-Султан
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Екатеринбург
    • Волгоград
    • Тюмень
    • Киев
    Адрес
    Вишневая, 189
    010000 Нур-Султан
    Казахстан
    +7-7021791732 www.levych.kz
    Законное владение

    Нур-Султан, ул. Вишневая, 189

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