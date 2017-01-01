Компания LEVYCH COMPANY была основана 7 июня 2017 года. Основная деятельность компании ландшафтное проектирование как частных территорий, так и городских садов и парков. При разработке ландшафтных проектов используем следующие программы: Autodesk AutoCAD, SketchUp, Lumion. Помимо ландшафтного проектирования компания предоставляет услуги по воплощению проекта ландшафтного дизайна "под ключ". В 2019 году началось строительство собственного питомника декоративных растений.
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- Создание цветников
- строительство парков
- скверов
- создание газона
- создание элементов геопластики
- Регионы обслуживания
- Нур-Султан
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Волгоград
- Тюмень
- Киев
- Адрес
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Вишневая, 189
010000 Нур-Султан
Казахстан
+7-7021791732 www.levych.kz
Законное владение
Нур-Султан, ул. Вишневая, 189