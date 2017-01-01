Компания LEVYCH COMPANY была основана 7 июня 2017 года. Основная деятельность компании ландшафтное проектирование как частных территорий, так и городских садов и парков. При разработке ландшафтных проектов используем следующие программы: Autodesk AutoCAD, SketchUp, Lumion. Помимо ландшафтного проектирования компания предоставляет услуги по воплощению проекта ландшафтного дизайна "под ключ". В 2019 году началось строительство собственного питомника декоративных растений.