Отсырели стены и потолки? Только без паники!

Природа распорядилась так, что где бы живые существа ни жили, для их гармоничного сосуществования необходимы благоприятные условия, подходящие для их вида. Человек, как представитель биологического мира, не исключение.

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