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Природа распорядилась
так, что где бы живые существа ни жили,
для их гармоничного сосуществования
необходимы благоприятные условия,
подходящие для их вида. Человек, как
представитель биологического мира, не
исключение.
Многие
люди задаются вопросом: «Какой интерьер
создать в своем доме?» Как ни странно,
но этот вопрос до сих пор остается
спорным, ведь это дело вкуса каждого
человека.
В современном обществе все больше внимания уделяется мнению и
вкусовым предпочтениям каждого человека – его индивидуальности.
Это проявляется и в оформлении интерьера
отдельного дома.