Ваши идеи и наш опыт сделают ваши мечты реальностью!

Интерьерная студия ETRE Home — это высокопрофессиональная команда специалистов- консультантов по подбору европейской мебели, освещения, а также ультрамодного итальянского керамогранита. Каждый проект рождается в дружной и теплой атмосфере. Мы поможем превратить любое помещение в произведение искусства!

Керамогранит и плитка

Модный дизайнерский керамогранит и керамическая плитка

Трендовые напольные и настенные коллекции

Все коллекции разрабатываются и производятся в Италии

Мебельная комплектация

Полная комплектация интерьеров по дизайн проектам:Индивидуальный подход, поиск, подбор и поставка из Европы мебели (более 150 фабрик), предметов интерьера, освещения;

Сопровождение сделки с производителем, надежная доставка в любой город России

Профессиональная установка и сборка мебели, монтаж светильников.





Мы работаем с частными клиентами и активно сотрудничаем с дизайнерами и дизайн-студиями по мебельной комплектации проектов.

ETRE Home – чуточку больше, чем безупречный интерьер…Позвольте нашей опытной команде создать ваш идеальный дом!