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ETRE Home
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
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    • Итальянский керамогранит, ETRE Home ETRE Home Стены и полПлитка
    Итальянский керамогранит

    Ваши идеи и наш опыт сделают ваши мечты реальностью!

    Интерьерная студия ETRE Home — это высокопрофессиональная команда специалистов- консультантов по подбору европейской мебели, освещения, а также ультрамодного итальянского керамогранита. Каждый проект рождается в дружной и теплой атмосфере. Мы поможем превратить любое помещение в произведение искусства!

    Керамогранит и плитка

    • Модный дизайнерский керамогранит и керамическая плитка 
    • Трендовые напольные и настенные коллекции   
    • Все коллекции разрабатываются и производятся в Италии

    Мебельная комплектация 

    •   Полная комплектация интерьеров по дизайн проектам:Индивидуальный подход, поиск, подбор и поставка из Европы мебели (более 150 фабрик), предметов интерьера, освещения;
    • Сопровождение сделки с производителем, надежная доставка в любой город России
    • Профессиональная установка и сборка мебели, монтаж светильников.


    Мы работаем с частными клиентами и активно сотрудничаем с дизайнерами и дизайн-студиями по мебельной комплектации проектов.

    ETRE Home – чуточку больше, чем безупречный  интерьер…Позвольте нашей опытной команде создать ваш идеальный дом! 

    Услуги
    • плитка
    • аксессуары
    • свет
    • кухня
    • декор
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Ждановская 29
    197110 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9817246347 etrehome.ru

    Отзыв

    Evgeny Perervin
    около 1 года назад
    Юрий Патлай
    больше 1 года назад
    Юля Лагунова
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6
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