Ваши идеи и наш опыт сделают ваши мечты реальностью!
Интерьерная студия ETRE Home — это высокопрофессиональная команда специалистов- консультантов по подбору европейской мебели, освещения, а также ультрамодного итальянского керамогранита. Каждый проект рождается в дружной и теплой атмосфере. Мы поможем превратить любое помещение в произведение искусства!
- Модный дизайнерский керамогранит и керамическая плитка
- Трендовые напольные и настенные коллекции
- Все коллекции разрабатываются и производятся в Италии
- Полная комплектация интерьеров по дизайн проектам:Индивидуальный подход, поиск, подбор и поставка из Европы мебели (более 150 фабрик), предметов интерьера, освещения;
- Сопровождение сделки с производителем, надежная доставка в любой город России
- Профессиональная установка и сборка мебели, монтаж светильников.
Мы работаем с частными клиентами и активно сотрудничаем с дизайнерами и дизайн-студиями по мебельной комплектации проектов.
ETRE Home – чуточку больше, чем безупречный интерьер…Позвольте нашей опытной команде создать ваш идеальный дом!
- Услуги
- плитка
- аксессуары
- свет
- кухня
- декор
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Ждановская 29
197110 Санкт-Петербург
Россия
+7-9817246347 etrehome.ru