Добро пожаловать в студии дизайна интерьера и архитектуры BRUSNIKA!
Мы занимаемся не только созданием красивых интерьеров, но и проектируем дома.
Будем рады помочь создать для вас элегантное, интересное и гармоничное пространство.
Весь процесс работы над интерьером или архитектурой начинается с знакомства с Вами и продолжается вплоть до наполнения пространства уютным текстилем и
милыми аксессуарами.
Огромное внимание в области архитектуры и
дизайна мы уделяем объёмно - планировочному решению, которое должно
соответствовать строительным нормам, быть правильным с точки зрения
эргономики и комфортным с учётом образа жизни клиента.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- Комплектация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Новосибирская область
- Новосибирск
- Адрес
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630000 Новосибирск
Россия
+7-9132202409 brusnika-ds.ru