Добро пожаловать в студии дизайна интерьера и архитектуры BRUSNIKA!

Мы занимаемся не только созданием красивых интерьеров, но и проектируем дома.

Будем рады помочь создать для вас элегантное, интересное и гармоничное пространство.

Весь процесс работы над интерьером или архитектурой начинается с знакомства с Вами и продолжается вплоть до наполнения пространства уютным текстилем и

милыми аксессуарами.

Огромное внимание в области архитектуры и

дизайна мы уделяем объёмно - планировочному решению, которое должно

соответствовать строительным нормам, быть правильным с точки зрения

эргономики и комфортным с учётом образа жизни клиента.