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BRUSNIKA
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ул.Восход, BRUSNIKA BRUSNIKA Спальня в стиле модерн Белый
    ул.Восход, BRUSNIKA BRUSNIKA Спальня в стиле модерн Белый
    ул.Восход, BRUSNIKA BRUSNIKA Гостиная в стиле модерн Коричневый
    +7
    ул.Восход

    Добро пожаловать в студии дизайна интерьера и архитектуры BRUSNIKA!

    Мы занимаемся не только созданием красивых интерьеров, но и проектируем дома.

    Будем рады помочь создать для вас элегантное, интересное и гармоничное пространство.

    Весь процесс работы над интерьером или архитектурой начинается с знакомства с Вами и продолжается вплоть до наполнения пространства уютным текстилем и

    милыми аксессуарами.

    Огромное внимание в области архитектуры и

    дизайна мы уделяем объёмно - планировочному решению, которое должно

    соответствовать строительным нормам, быть правильным с точки зрения

    эргономики и комфортным с учётом образа жизни клиента.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Новосибирская область
    • Новосибирск
    Адрес
    630000 Новосибирск
    Россия
    +7-9132202409 brusnika-ds.ru
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