Компания METAL MOOD-креативная компания по производству авторских изделий, мебели и предметов интерьера из металла, древесины, бетона и не только, воплощаем самые неожиданные изделия в жизнь по эскизам и задумкам, каждое изделие это ручная работа. Работа только с качественными материалами от общедоступных до класса премиум. Создаем альтернативу известным моделям мебели и предметов интерьера.