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METAL MOOD
Мебель и аксессуары Ростов-На-Дону
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    • Компания METAL MOOD-креативная компания по производству авторских изделий, мебели и предметов интерьера из металла, древесины, бетона и не только, воплощаем самые неожиданные изделия в жизнь по эскизам и задумкам, каждое изделие это ручная работа. Работа только с  качественными материалами от общедоступных до класса премиум. Создаем альтернативу известным моделям мебели и предметов интерьера.

    Регионы обслуживания
    Россия и страны СНГ и Ростов-на-Дону
    Адрес
    344068 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9613111146 Metalmood.ru
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