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D+ | интерьерное бюро
Дизайнеры интерьера Саратов
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Кухни в эклектичном стиле
    Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Гостиные в эклектичном стиле
    Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом
    ​1 комнатная квартира студия для молодого человека, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Кухни в эклектичном стиле
    ​1 комнатная квартира студия для молодого человека, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Гостиные в эклектичном стиле
    ​1 комнатная квартира студия для молодого человека, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +10
    ​1 комнатная квартира студия для молодого человека

    Бюро специализируется на разработке авторских дизайн-проектов для жилых (квартиры, дома, загородные резиденции) и общественных интерьеров (кафе, рестораны, магазины, офисы и прочее). Профессиональные дизайнеры выполнят любые работы по дизайну интерьера и архитектурному планированию: функционально-планировочные решения, эскиз-идеи, выбор стиля, авторский надзор, 3D-визуализация интерьера, подборы материалов, чертежи, наполнение интерьера мебелью, аксессуарами и прочим.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Саратов
    Адрес
    410000 Саратов
    Россия
    +7-8452909060 dplusdesign.ru
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