Бюро специализируется на разработке авторских дизайн-проектов для жилых (квартиры, дома, загородные резиденции) и общественных интерьеров (кафе, рестораны, магазины, офисы и прочее). Профессиональные дизайнеры выполнят любые работы по дизайну интерьера и архитектурному планированию: функционально-планировочные решения, эскиз-идеи, выбор стиля, авторский надзор, 3D-визуализация интерьера, подборы материалов, чертежи, наполнение интерьера мебелью, аксессуарами и прочим.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Саратов
- Адрес
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410000 Саратов
Россия
+7-8452909060 dplusdesign.ru