Компания PLAYMEBEL специализируется на оснащении объектов жилых и офисных пространств "под ключ" качественной мебелью немецких и австрийских производителей. Мы предлагаем эксклюзивную мебель для кухни, столовой, гостиной, кабинета, библиотеки, спальни, гардеробной, прихожей.PLAYMEBEL оказывает специализированный сервис на всех этапах от создания идеи до её воплощения.