Компания PLAYMEBEL специализируется на оснащении объектов жилых и офисных пространств "под ключ" качественной мебелью немецких и австрийских производителей. Мы предлагаем эксклюзивную мебель для кухни, столовой, гостиной, кабинета, библиотеки, спальни, гардеробной, прихожей.PLAYMEBEL оказывает специализированный сервис на всех этапах от создания идеи до её воплощения.
- Услуги
- создание дизайн проекта
- подбор мебели в готовый дизайн проект
- осуществление замеров пространства
- декорирование
- оказание полного спектра услуг квалифицированного сервиса.
- Регионы обслуживания
- Северо-Запад
- Центральный регион
- Москва
- Казахстан
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Шостаковича д. 8 к. 1 1-й этаж секция 119
194355 Санкт-Петербург
Россия
+7-8126120000 playmebel.ru
Законное владение
Санкт-Петербург, ул. Шостаковича д. 8 к. 1 литера А офис 319