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PlayMebel
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Свет ручной работы!, PlayMebel PlayMebel ГостинаяОсвещение Дерево
    Свет ручной работы!, PlayMebel PlayMebel КухняОсвещение Дерево
    Свет ручной работы!, PlayMebel PlayMebel Столовая комнатаОсвещение Дерево
    +3
    Свет ручной работы!
    Шоу-Рум в МЦ "Гранд Каньон", PlayMebel PlayMebel Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево
    Шоу-Рум в МЦ "Гранд Каньон", PlayMebel PlayMebel Спальная комната Кровати и изголовья Дерево
    Шоу-Рум в МЦ "Гранд Каньон", PlayMebel PlayMebel ГостинаяШкафы и серванты Дерево
    +13
    Шоу-Рум в МЦ "Гранд Каньон"
    Студия на ул. Шостаковича, PlayMebel PlayMebel ГостинаяТабуреты и стулья
    Студия на ул. Шостаковича, PlayMebel PlayMebel Произведения искусстваКартины и принты
    Студия на ул. Шостаковича

    Компания PLAYMEBEL специализируется на оснащении объектов жилых и офисных пространств "под ключ" качественной мебелью немецких и австрийских производителей. Мы предлагаем эксклюзивную мебель для кухни, столовой, гостиной, кабинета, библиотеки, спальни, гардеробной, прихожей.PLAYMEBEL оказывает специализированный сервис на всех этапах от создания идеи до её воплощения.

    Услуги
    • создание дизайн проекта
    • подбор мебели в готовый дизайн проект
    • осуществление замеров пространства
    • декорирование
    • оказание полного спектра услуг квалифицированного сервиса.
    Регионы обслуживания
    • Северо-Запад
    • Центральный регион
    • Москва
    • Казахстан
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    Шостаковича д. 8 к. 1 1-й этаж секция 119
    194355 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126120000 playmebel.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, ул. Шостаковича д. 8 к. 1 литера А офис 319

    Отзыв

    Griphin Terner
    Достоинств нет, так как сам по себе салон -это не салон, а простой посредник покупки мебели за большую наценку. Выставочного зала - нет. Все сотрудники увольняются, так как директор неадекватный. Сроки не исполняются. Можно ждать мебель год! Принимать хотят только наличные деньги! Безналичный расчёт, который может дать хоть какую то гарантию возврата в случае неисполнения обязательств, только за сумасшедшие% к цене!
    около 1 года назад
    Мария Веселова
    больше 3 лет назад
    Наталия Хомутова
    Красивая и качественная мебель.
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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