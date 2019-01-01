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ZEBRANO – Дизайнерская мебель
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Резная кровать, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Спальная комната Кровати и изголовья
    Резная кровать
    Классическая спальня, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Коричневый
    Классическая спальня, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Спальная комната Кровати и изголовья
    Классическая спальня, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Спальная комната Кровати и изголовья
    +3
    Классическая спальня
    Кухня - квартира на Профсоюзной, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Кухня в классическом стиле
    Кухня - квартира на Профсоюзной, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Кухня в классическом стиле
    Кухня - квартира на Профсоюзной, ZEBRANO - Дизайнерская мебель ZEBRANO - Дизайнерская мебель Кухня в классическом стиле
    Кухня - квартира на Профсоюзной

    Изготовление мебели премиум класса на заказ по индивидуальным дизайн проектам

    Изготовление мебели премиум класса

    ◾ для дома

    ◾ для офиса

    ◾ для ресторанов

    ◾ для учебных заведений

    ◾ для торговых помещений

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • Компания ZEBRANO – победитель 22 международной
    • выставки архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА NEXT – в номинации «Лучшая экспозиция в разделе «Экстерьерные и Интерьерные решения»
    • В 2019 году компания Zebrano стала членом МТПП
    • Московской торговой-промышленной палаты
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 корпус 2, 2 этаж
    105120 Москва
    Россия
    +7-4951183119 zebrano.pro
    Законное владение

    Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

    корпус 2, 2 этаж

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