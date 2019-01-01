Изготовление мебели премиум класса на заказ по индивидуальным дизайн проектам
Изготовление мебели премиум класса
◾ для дома
◾ для офиса
◾ для ресторанов
◾ для учебных заведений
◾ для торговых помещений
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Компания ZEBRANO – победитель 22 международной
- выставки архитектуры и дизайна АРХ МОСКВА NEXT – в номинации «Лучшая экспозиция в разделе «Экстерьерные и Интерьерные решения»
- В 2019 году компания Zebrano стала членом МТПП
- Московской торговой-промышленной палаты
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 корпус 2, 2 этаж
105120 Москва
Россия
+7-4951183119 zebrano.pro
Законное владение
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
корпус 2, 2 этаж