Архитектурно-дизайнерское бюро "АрхОснова".

Профессиональная команда, ведем проекты от стадии разработки до стадии финишной реализации. Опыт работы с 2011 года.

Высшее архитектурное образование, профессиональная специализация в крупнейших мировых ВУЗах (Harvard University, Princeton University, Oxford University, Massachusetts Institute of Technology, Universidad Carlos III de Madrid).

Члены Московского Союза Художников, творческая династия с 1979 года.