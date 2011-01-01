Архитектурно-дизайнерское бюро "АрхОснова".
Профессиональная команда, ведем проекты от стадии разработки до стадии финишной реализации. Опыт работы с 2011 года.
Высшее архитектурное образование, профессиональная специализация в крупнейших мировых ВУЗах (Harvard University, Princeton University, Oxford University, Massachusetts Institute of Technology, Universidad Carlos III de Madrid).
Члены Московского Союза Художников, творческая династия с 1979 года.
- Услуги
- дизайн интерьера
- архитектура
- реализация проектов
- дизайн квартир
- дизайн домов
- дизайн салона красоты
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- - Гран-при Всероссийского конкурса дизайн-проектов
Стекло в интерьере2014г;
- - Финалист Международного конкурса дизайн-проектов PinWin в 2017 г.
- - Финалист Международного конкурса дизайн-проектов PinWin
100% Premio Designв 2019 г.
- - Гран-при Всероссийского конкурса дизайн-проектов
- Адрес
-
109462 Москва
Россия
+7-9035438502 arch-osnova.ru