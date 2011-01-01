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бюро <q>АрхОснова</q>
Архитекторы Москва
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    Архитектурно-дизайнерское бюро "АрхОснова".

    Профессиональная команда, ведем проекты от стадии разработки до стадии финишной реализации. Опыт работы с 2011 года.

    Высшее архитектурное образование, профессиональная специализация в крупнейших мировых ВУЗах (Harvard University, Princeton University, Oxford University, Massachusetts Institute of Technology, Universidad Carlos III de Madrid).

    Члены Московского Союза Художников, творческая династия с 1979 года.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • архитектура
    • реализация проектов
    • дизайн квартир
    • дизайн домов
    • дизайн салона красоты
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • - Гран-при Всероссийского конкурса дизайн-проектов Стекло в интерьере 2014г;
    • - Финалист Международного конкурса дизайн-проектов PinWin в 2017 г.
    • - Финалист Международного конкурса дизайн-проектов PinWin 100% Premio Design в 2019 г.
    Адрес
    109462 Москва
    Россия
    +7-9035438502 arch-osnova.ru
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