Вот уже 10 лет работы в сфере дизайна интерьера и мебели.

Помогу вам понять что делать с пространством, как правильно распланировать помещение, на что обратить внимание и какие детали стоит учесть.

Каждый дизайн-проект разрабатывается персонально – под весь список потребностей и возможностей заказчика. Индивидуально подбирается форму подачи и состав проекта для каждого клиента. Замер, планировку, чертежи, визуализацию, авторский надзор, комплектацию составляем поэтапно – что позволяет внести правки на любом из шагов и получить в итоге то, что хочется именно Вам. При составлении проекта учитываются еще такие важные моменты как эргономика, строительные нормы и правила, техника безопасности.

Постоянно обучаюсь новому и посещаю международные выставки, чтобы моя работа и ваши интерьеры всегда были качественными и актуальными.