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INTERIORS BY SOVA
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    Вот уже 10 лет работы в сфере дизайна интерьера и мебели.

    Помогу вам понять что делать с пространством, как правильно распланировать помещение, на что обратить внимание и какие детали стоит учесть. 

    Каждый дизайн-проект разрабатывается персонально – под весь список потребностей и возможностей заказчика. Индивидуально подбирается форму подачи и состав проекта для каждого клиента. Замер, планировку, чертежи, визуализацию, авторский надзор, комплектацию составляем поэтапно – что позволяет внести правки на любом из шагов и получить в итоге то, что хочется именно Вам. При составлении проекта учитываются еще такие важные моменты как эргономика, строительные нормы и правила, техника безопасности.

    Постоянно обучаюсь новому и посещаю международные выставки, чтобы моя работа и ваши интерьеры всегда были качественными и актуальными. 

    Услуги
    Интерьер и Планировка
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Кораблестроителей 30
    199397 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9312658611 insova.ru
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