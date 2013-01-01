15 простых способов преобразить кухню

Кухня – это сердце дома, в котором должно быть уютно всем членам семьи. Чем больше интерьер отражает индивидуальность, тем комфортнее в нем живется. Чтобы украсить пространство кухни в соответствии с вашим отнюдь не дешевым вкусом…

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