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группа Kstudio
Дизайнеры интерьера Тюмень
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Все оттенки серого, группа Kstudio группа Kstudio Гостиные в эклектичном стиле
    Все оттенки серого, группа Kstudio группа Kstudio Гардеробная в эклектичном стиле
    Все оттенки серого
    ЖК Суходолье , группа Kstudio группа Kstudio Детские комната в эклектичном стиле
    ЖК Суходолье , группа Kstudio группа Kstudio Детские комната в эклектичном стиле
    ЖК Суходолье , группа Kstudio группа Kstudio Детские комната в эклектичном стиле
    ЖК Суходолье
    Берлога Холостяка, группа Kstudio группа Kstudio Кухня в стиле минимализм
    Берлога Холостяка, группа Kstudio группа Kstudio Гостиная в стиле минимализм
    Берлога Холостяка, группа Kstudio группа Kstudio Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Берлога Холостяка
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Тюмень
    Награды компании
    • Победитель II профессионального конкурса дизайнеров интерьера Тюмени и Тюменской области «Дизайн в квадрате» 2012 г.
    • Победитель Тюменского конкурса дизайнеров ” Креатив с  Hulsta» 2012 год.
    • Победитель III профессионального конкурса дизайнеров Тюмени и Тюменской области ” Дизайн в квадрате”  в номинации «Самый инновационный проект»(по техническому заданию от Современной школы дизайна) 2013 год. 
    • II место в номинации ” Дизайн проект жилой квартиры воплощенный проект”.  Конкурс ” Дизайн в квадрате” 2013 год.
    • III место в номинации ” Дизайн проект жилой квартиры не воплощенный проект”. Конкурс “Дизайн в квадрате” 2013 год.
    • Победитель IV Профессионального конкурса  дизайнеров интерьера Тюмени и Тюменской области, 2014 год, в двух номинациях.
    •  “Зрительские симпатия”.
    •    ” Победитель в номинации “Нереализованный дизайн-проект частного дома в скандинавском стиле”.
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    Адрес
    ул. Мотростроителей 14/1, офис 303
    623 028 Тюмень
    Россия
    +7-9323251303 kstudio72.ru
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