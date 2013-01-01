- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Тюмень
- Награды компании
- Победитель II профессионального конкурса дизайнеров интерьера Тюмени и Тюменской области «Дизайн в квадрате» 2012 г.
- Победитель Тюменского конкурса дизайнеров ” Креатив с Hulsta» 2012 год.
- Победитель III профессионального конкурса дизайнеров Тюмени и Тюменской области ” Дизайн в квадрате” в номинации «Самый инновационный проект»(по техническому заданию от Современной школы дизайна) 2013 год.
- II место в номинации ” Дизайн проект жилой квартиры воплощенный проект”. Конкурс ” Дизайн в квадрате” 2013 год.
- III место в номинации ” Дизайн проект жилой квартиры не воплощенный проект”. Конкурс “Дизайн в квадрате” 2013 год.
- Победитель IV Профессионального конкурса дизайнеров интерьера Тюмени и Тюменской области, 2014 год, в двух номинациях.
- “Зрительские симпатия”.
- ” Победитель в номинации “Нереализованный дизайн-проект частного дома в скандинавском стиле”.
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- Адрес
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ул. Мотростроителей 14/1, офис 303
623 028 Тюмень
Россия
+7-9323251303 kstudio72.ru