Студия VinS.design была создана в 2015 году дизайнером Виталием Скрябиным. Наша студия – это команда единомышленников и невероятно талантливых людей. Это и дизайнеры интерьеров, и художники, и декораторы, и фитодизайнеры. За время существования студии VinS.design мы успешно реализовали более нескольких десятков проектов. И мы рады предложить Вам высокое качество по приемлемой цене. Мы гордимся тем, что работаем продуктивно и быстро. А это особенно актуально при проведении ремонта, ведь, как известно, ремонт не ждет. Мы будем счастливы помочь Вам с обустройством Вашего дома или квартиры, создать для Вас неповторимый интерьер, уют и комфорт. В интерьерах реализованных нашими мастерами Вы проведете множество счастливых дней.Руководитель студии VinS.design - Виталий Скрябин в 1997 году с отличием закончил художественную школу. С 1997 по 2001 год обучался в колледже культуры и искусства. В 2005 году окончил Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики.В 2014 году получил дополнительное профессиональное образование в Академической школе дизайна имиджа и стиля «ASDIS» в городе Краснодаре по специальности - дизайнер интерьера, после чего занялся дизайнерской деятельностью. При этом не однократно повышал свои знания с помощью курсов дизайнеров-визуализаторов, дизайнеров-декораторов, архитекторов. Изучил рынок ремонтно-отделочных материалов. Создал сеть компаний-партнеров. Виталий отлично владеет целым пакетом компьютерных программ, необходимых дизайнеру, таких как: 3DS Max, Archicad, Revit, Adobe Photoshop, Autocad, Unreal Engine 4. Так же в совершенстве владеет знаниями по эргономики и организации жилого и коммерческого пространства, знает правила и оссобенности осуществления перепланировок. Великолетно знает правила композиции и колористики, взаимодействие цвета и света, их влияние на психику человека.Мы открыты для всех. Будем рады видеть Вас в числе наших заказчиков или партнеров.