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Оформляя маленькую прихожую, нужно учесть многое: развороты и радиус открывания двери, наличие пуфика или мягкой козетки, достаточное место для обуви (и для того, чтобы просто снять и поставить, и для того, чтобы хранить), удобные…
В нашей новой статье мы расскажем обо всех плюсах и важных характеристиках современного стиля лофт. За последние 10 лет он молниеносно эволюционировал от красно-кирпичных стен и брутального железа до стиля люксового, современного…