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Студия дизайна АртБюро
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лестница в загородной доме, Студия дизайна АртБюро Студия дизайна АртБюро Лестницы Бетон Бежевый
    Лестница в загородной доме, Студия дизайна АртБюро Студия дизайна АртБюро Лестницы
    Лестница в загородной доме, Студия дизайна АртБюро Студия дизайна АртБюро Лестницы
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    Лестница в загородной доме

    Для создания комфорта у себя дома, нужно продумать все мелочи планировки, зонирования, расстановки мебели, где, сколько и на какой высоте разместить розетки, выключатель, светильники, .... Для того чтобы Вам было приятно находится в том или ином помещении нужно подобрать соответствующий интерьерный стиль, цветовую гамму, декор.

    Всё это лучше доверить профессионалу! .

    На первый взгляд небольшая не продуманная мелочь повлечёт в дальнейшем неоднократное создание неудобства, дискомфорт, удлинители через всю комнату, ...

    Мы стараемся создать у Вас дома райский уголок!!!

    Услуги
    • Дизайн интерьера квартир и домов
    • Дизайн интерьеров ресторанов
    • Ремонт квартир и домов
    • Ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Награды компании
    Лауреат нескольких конкурсов дизайнеров
    Адрес
    Московский проспект, 22
    190013 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9210938989 artburo.su
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Московский проспект, 22

    Отзыв

    Катя Киркина
    4 месяца назад
    Ольга Тимофеева
    Всё очень понравилось! Спасибо сотрудникам школы за дружескую атмосферу и профессионализм! Отдельное спасибо преподавателю курса Ирине Головёнок за интересную подачу материала. С первых занятий было понятно, что попала в умелые руки дизайнера с Большой буквы! Программа компактная, все по делу, конечно приходилось часто выполнять д/з в неурочное время. Думала все будем успевать на уроках, но приходилось работать дома, делать д/з, что в принципе неплохо, ведь так быстрей можно было получить сертификат, не растягивая обучение. Также...расположение школы удобное, но есть проблемы с парковкой!
    больше 4 лет назад
    Андрей Башмаков
    Всем добрый день! Давно не встречал такого комфорта, который создан на курсах дизайна у этих людей. Внимание к слушателям как со стороны преподавателям, так и со стороны администратора. Такие сложные вопросы бывают на курсе! Всё так "разжуют" и "положат" ..... Профессионализм преподавателей вдохновляет на познание нового, не изведанного. Спасибо
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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