Для создания комфорта у себя дома, нужно продумать все мелочи планировки, зонирования, расстановки мебели, где, сколько и на какой высоте разместить розетки, выключатель, светильники, .... Для того чтобы Вам было приятно находится в том или ином помещении нужно подобрать соответствующий интерьерный стиль, цветовую гамму, декор.
Всё это лучше доверить профессионалу! .
На первый взгляд небольшая не продуманная мелочь повлечёт в дальнейшем неоднократное создание неудобства, дискомфорт, удлинители через всю комнату, ...
Мы стараемся создать у Вас дома райский уголок!!!
- Услуги
- Дизайн интерьера квартир и домов
- Дизайн интерьеров ресторанов
- Ремонт квартир и домов
- Ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Награды компании
- Лауреат нескольких конкурсов дизайнеров
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