Для создания комфорта у себя дома, нужно продумать все мелочи планировки, зонирования, расстановки мебели, где, сколько и на какой высоте разместить розетки, выключатель, светильники, .... Для того чтобы Вам было приятно находится в том или ином помещении нужно подобрать соответствующий интерьерный стиль, цветовую гамму, декор.

Всё это лучше доверить профессионалу! .

На первый взгляд небольшая не продуманная мелочь повлечёт в дальнейшем неоднократное создание неудобства, дискомфорт, удлинители через всю комнату, ...

Мы стараемся создать у Вас дома райский уголок!!!