Время дает возможности. Мы дарим время. Студия дизайнерских и архитектурных решений LEO Company – это сильная творческая команда профессионалов, объединившая в себе дизайнеров, художников, архитекторов, инженеров, а также других квалифицированных специалистов только с одной целью - создать для Вашего интерьера индивидуальный образ и воплотить его в жизнь.