Время дает возможности. Мы дарим время. Студия дизайнерских и архитектурных решений LEO Company – это сильная творческая команда профессионалов, объединившая в себе дизайнеров, художников, архитекторов, инженеров, а также других квалифицированных специалистов только с одной целью - создать для Вашего интерьера индивидуальный образ и воплотить его в жизнь.
- Услуги
- дизайн жилых интерьеров
- дизайн коммерческих интерьеров
- Проектирование и строительство коттеджей
- проектирование и монтаж инженерных сетей
- ландшафтный дизайн
- управление проектами
- ремонт квартир и домов
- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Москва
- Адрес
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ул. Краснобогатырская, дом 6, БЦ
Вилла Рива
107564 Москва
Россия
+7-4952334655 leo-gk.com
Законное владение
127051, г. Москва, ул. Сретенка, д.21/28