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LEO Company
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Изысканная классика, LEO Company LEO Company Гостиная в классическом стиле
    Изысканная классика, LEO Company LEO Company Кухня в классическом стиле
    Изысканная классика, LEO Company LEO Company Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +22
    Изысканная классика
    Стильный мужской интерьер в ЖК Водники, LEO Company LEO Company Гостиная в стиле минимализм
    Стильный мужской интерьер в ЖК Водники, LEO Company LEO Company Кухня в стиле минимализм
    Стильный мужской интерьер в ЖК Водники, LEO Company LEO Company Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Стильный мужской интерьер в ЖК Водники
    Жилой дом с бассейном 1400 кв.м., LEO Company LEO Company Гостиная в скандинавском стиле
    Жилой дом с бассейном 1400 кв.м., LEO Company LEO Company Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Жилой дом с бассейном 1400 кв.м., LEO Company LEO Company Гостиная в скандинавском стиле
    +29
    Жилой дом с бассейном 1400 кв.м.
    Проект дома с гаражом 600 кв.м., LEO Company LEO Company Дома в классическом стиле
    Проект дома с гаражом 600 кв.м., LEO Company LEO Company Дома в классическом стиле
    Проект дома с гаражом 600 кв.м., LEO Company LEO Company Дома в классическом стиле
    +6
    Проект дома с гаражом 600 кв.м.
    Квартира 200 м.кв в Измайлово, LEO Company LEO Company Столовая комната в классическом стиле
    Квартира 200 м.кв в Измайлово, LEO Company LEO Company Кухня в классическом стиле
    Квартира 200 м.кв в Измайлово, LEO Company LEO Company Кухня в классическом стиле
    +10
    Квартира 200 м.кв в Измайлово
    Квартира на Фрунзенской, LEO Company LEO Company Столовая комната в классическом стиле
    Квартира на Фрунзенской, LEO Company LEO Company Кухня в классическом стиле
    Квартира на Фрунзенской, LEO Company LEO Company Кухня в классическом стиле
    +12
    Квартира на Фрунзенской

    Время дает возможности. Мы дарим время. Студия дизайнерских и архитектурных решений  LEO Company – это сильная творческая команда профессионалов, объединившая в себе дизайнеров, художников, архитекторов, инженеров, а также других квалифицированных специалистов только с одной целью - создать для Вашего интерьера индивидуальный образ и воплотить его в жизнь.

    Услуги
    • дизайн жилых интерьеров
    • дизайн коммерческих интерьеров
    • Проектирование и строительство коттеджей
    • проектирование и монтаж инженерных сетей
    • ландшафтный дизайн
    • управление проектами
    • ремонт квартир и домов
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    ул. Краснобогатырская, дом 6, БЦ Вилла Рива
    107564 Москва
    Россия
    +7-4952334655 leo-gk.com
    Законное владение

    127051, г. Москва, ул. Сретенка, д.21/28

    Отзыв

    Ivan Terushkov
    Ремонт от этой компании я заказывал пару месяцев назад. Тогда все быстро оформили, рабочие сразу начали работать. Ремонт закончили чуть позже обговоренного срока, но это не было критично. Качество отменное, все мои пожелания учли. Спасибо.
    больше 2 лет назад
    Елена Ковязина
    Построили дом, срочно нужен был дизайнер. Обратились в вашу компанию, чтобы сделали нам красивый дизайнерский проект. Дизайнер приехал на дом и показал парочку примеров, но нам хотелось чего-то особенного. Дизайнеру пришлось делать новый проект. Сделал быстро и качественно, нам очень понравилась его идея по проекту. Будем осуществлять свою мечту. Спасибо вам за качественную работу.
    около 2 лет назад
    Олеся Полякова
    Построили дом, срочно нужен был дизайнер. Обратились в вашу компанию, чтобы сделали нам красивый дизайнерский проект. Дизайнер приехал на дом и показал парочку примеров, но нам хотелось чего-то особенного. Дизайнеру пришлось делать новый проект. Сделал быстро и качественно, нам очень понравилась его идея по проекту. Будем осуществлять свою мечту. Спасибо вам за качественную работу.
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 8
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