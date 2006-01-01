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Мария Бекетова Света Лапина
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА В МОСКВЕ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА В МОСКВЕ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА В МОСКВЕ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле модерн
    +3
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА В МОСКВЕ
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОБРАНИЕ» С-ПЕТЕРБУРГ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле модерн
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОБРАНИЕ» С-ПЕТЕРБУРГ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле модерн
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОБРАНИЕ» С-ПЕТЕРБУРГ, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле модерн
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «СОБРАНИЕ» С-ПЕТЕРБУРГ
    Ре- декорирование холла, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Ре- декорирование холла, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Ре- декорирование холла, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +6
    Ре- декорирование холла
    Дом в стиле прованс, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Дом в стиле прованс, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Дом в стиле прованс, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в стиле кантри
    +27
    Дом в стиле прованс
    Квартира в ЖК "Новая история", Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в ЖК "Новая история", Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в ЖК "Новая история", Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Гостиная в скандинавском стиле
    +1
    Квартира в ЖК "Новая история"
    Дизайн-проект квартиры в Доме Бенуа, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн-проект квартиры в Доме Бенуа, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Дизайн-проект квартиры в Доме Бенуа, Мария Бекетова Света Лапина Мария Бекетова Света Лапина Кухня в стиле модерн
    +3
    Дизайн-проект квартиры в Доме Бенуа
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    Мария Бекетова и Света Лапина работают в области проектирования и создания дизайна частных и общественных интерьеров с 2005 года и имеют большой опыт разработки интерьеров квартир, частных домов, офисов, отелей и ресторанов; проектирования загородных домов; декорирования частных и общественных помещений.

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • консультационные услуги
    • маркетинговые услуги
    • декораторские услуги
    • проект пол ключ.
    Регионы обслуживания
    • г. Санкт-Петербург
    • "Ленинградская область
    • г. Москва
    • Европа.
    Адрес
    Жуковского 15
    191014 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9117833090 www.arte-grup.ru
    Законное владение

    191014,Санкт-Петербург,ул.Жуковского 15-20

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