Мария Бекетова и Света Лапина работают в области проектирования и создания дизайна частных и общественных интерьеров с 2005 года и имеют большой опыт разработки интерьеров квартир, частных домов, офисов, отелей и ресторанов; проектирования загородных домов; декорирования частных и общественных помещений.
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- консультационные услуги
- маркетинговые услуги
- декораторские услуги
- проект
пол ключ.
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург
- "Ленинградская область
- г. Москва
- Европа.
- Адрес
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Жуковского 15
191014 Санкт-Петербург
Россия
+7-9117833090 www.arte-grup.ru
191014,Санкт-Петербург,ул.Жуковского 15-20