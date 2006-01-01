Винтажная гостиная в современном интерьере

Что такое винтаж и почему он все еще актуален? Винтажная мебель – это мебель прошлого века, которую можно прекрасно вписать в интерьер современных квартир. Вариантов много – действительно старая мебель, купленная в специализирован…

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