Полина и Алексей Коптев
Мы семейная пара, занимающаяся проектированием загородных домов, жилых и общественных интерьеров, ландшафтным дизайном, предметным дизайном.
Выполняем проекты "под ключ", бережно ремонтируем помещения, реконструируем здания и фасады, быстро создаем интерьеры общественных мест, магазинов, шоу-румов.
- Услуги
- проектирование
- проект
- проект планировки
- дизайн-проект
- перепланировка
- б
- дизайн проект
- ремонт
- реконструкция
- бережный ремонт
- шоу рум
- магазин
- коммерческое пространство
- офисное помещение
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Москва
- Московская область
- Адрес
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Разъезжая ул. 4
191002 Санкт-Петербург
Россия
+7-9118117174 koptev-architect.ru