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Koptev-architect
Архитекторы Санкт-Петербург
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    Полина и Алексей Коптев

    Мы семейная пара, занимающаяся проектированием загородных домов, жилых и общественных интерьеров, ландшафтным дизайном, предметным дизайном.

    Выполняем проекты "под ключ", бережно ремонтируем помещения, реконструируем здания и фасады, быстро создаем интерьеры общественных мест, магазинов, шоу-румов.

    Услуги
    • проектирование
    • проект
    • проект планировки
    • дизайн-проект
    • перепланировка
    • б
    • дизайн проект
    • ремонт
    • реконструкция
    • бережный ремонт
    • шоу рум
    • магазин
    • коммерческое пространство
    • офисное помещение
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Москва
    • Московская область
    Адрес
    Разъезжая ул. 4
    191002 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9118117174 koptev-architect.ru
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