Мы лучшая школа дизайна интерьера в Украине!

После нас, 85% учеников, открывают и работают в собственных студиях.

Мы обучаем только тех, кто хочет стать профессиональным дизайнером.

Мы не берем на обучение всех подряд, мы сами делаем подбор учеников и доводим свое дело до конца. Мы обещаем и даем гарантию, что Ты будешь профессиональным дизайнером!