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ОСББ <q>Замок Лева</q>
Школы и организации Киев, Украина
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    Мы лучшая школа дизайна интерьера в Украине!

    После нас, 85% учеников, открывают и работают в собственных студиях.

    Мы обучаем только тех, кто хочет стать профессиональным дизайнером.

    Мы не берем на обучение всех подряд, мы сами делаем подбор учеников и доводим свое дело до конца. Мы обещаем и даем гарантию, что Ты будешь профессиональным дизайнером!

    Регионы обслуживания
    Украина и Киев, Украина
    Адрес
    ул. Леваневского, 9, оф. 280
    03058 Киев, Украина
    Украина
    +380-965498941 Etoil-formation.com.ua
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