Мы лучшая школа дизайна интерьера в Украине!
После нас, 85% учеников, открывают и работают в собственных студиях.
Мы обучаем только тех, кто хочет стать профессиональным дизайнером.
Мы не берем на обучение всех подряд, мы сами делаем подбор учеников и доводим свое дело до конца. Мы обещаем и даем гарантию, что Ты будешь профессиональным дизайнером!
- Регионы обслуживания
- Украина и Киев, Украина
- Адрес
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ул. Леваневского, 9, оф. 280
03058 Киев, Украина
Украина
+380-965498941 Etoil-formation.com.ua