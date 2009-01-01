Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ТомДом
Шторы, жалюзи и роллы Москва
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
Отзыв (7)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютная гостиная, ТомДом ТомДом ГостинаяАксессуары и декорации Полиэстер Бирюзовый
    Уютная гостиная, ТомДом ТомДом ГостинаяАксессуары и декорации Полиэстер Бирюзовый
    Уютная гостиная
    Уютная спальня, ТомДом ТомДом Спальная комната Аксессуары и декор Полиэстер Красный
    Уютная спальня
    3D фотошторы, ТомДом ТомДом Детская комнатаАксессуары и декор Лен / Полотно Синий
    3D фотошторы, ТомДом ТомДом
    3D фотошторы
    Домашний текстиль, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль Лен / Полотно Бежевый
    Домашний текстиль, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль
    Домашний текстиль, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль
    Домашний текстиль
    Тюль для кухни, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль Полиэстер Бежевый
    Тюль для кухни, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль Полиэстер Бежевый
    Тюль для кухни, ТомДом ТомДом КухняАксессуары и текстиль Полиэстер Бежевый
    Тюль для кухни

    Интернет-магазин «Томдом» работает с 2009 года. За это время мы успели накопить большой опыт продажи штор и домашнего текстиля, что позволило нам создать один из самых быстрых сервисов среди магазинов данной категории.

    Максимальный срок выполнения заказа составляет пять дней (для сравнения в крупных ателье – две недели);

    Также нам удалось собрать большой каталог штор для спальни, гостиной, кухни, детской комнаты; организовать работу напрямую с поставщиками и предлагать своим клиентам продукцию от производителя, то есть более доступный текстиль в сравнении с другими магазинами; разработать гибкую систему скидок; подключить большое количество пунктов самовывоза в Москве и по всей России; организовать быструю курьерскую доставку и доставку Почтой России в регионы по унифицированному тарифу.

    Выбор и покупка готовых штор в нашем интернет-магазине обойдется значительно дешевле, чем заказ пошива в салоне. Ваша экономия составит минимум от 30%.

    Услуги
    пошив штор и шторы под заказ
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Нагатинская, д.1, стр.12
    117105 Москва
    Россия
    +7-8007070581 tomdom.ru

    Отзыв

    ТомДом ТомДом
    Наше долгое сотрудничество началось, когда я искала текстиль для своей квартиры. Нашла магазин "Томдом", заказала, привезли, все супер) Делаем ремонт у родственников, туда тоже хочу заказать у них шторы
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Август 2019
    Редактировать
    Алина Попова
    Выражаем благодарность за наши шторы,тюль и покрывало ! Мы в восторге! Все было выполнено быстро и замечательно,нет абсолютно никаких недовольств)) Цены хорошие ,если сравнивать с другими магазинами города и очень большой выбор тканей. Мы остались очень довольны!
    больше 2 лет назад
    XpycTuk ;-;
    Обратите внимание при покупке, что на официальном сайте магазин УДАЛЯЕТ отрицательные отзывы о товаре и оставляет только хвалебные. Таким образом потенциальный покупатель может начитаться только хороших отзывов о товаре и не иметь полного представления о подводных камнях, которые действительно есть. ПОЗОР магазину за ухищрения!!! P.S. Оставляла отзыв о римской шторе, который потом благополучно исчез с сайта (хотя в личном кабинете он у меня отражается).
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 7
      Add SEO element