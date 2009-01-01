Интернет-магазин «Томдом» работает с 2009 года. За это время мы успели накопить большой опыт продажи штор и домашнего текстиля, что позволило нам создать один из самых быстрых сервисов среди магазинов данной категории.

Максимальный срок выполнения заказа составляет пять дней (для сравнения в крупных ателье – две недели);

Также нам удалось собрать большой каталог штор для спальни, гостиной, кухни, детской комнаты; организовать работу напрямую с поставщиками и предлагать своим клиентам продукцию от производителя, то есть более доступный текстиль в сравнении с другими магазинами; разработать гибкую систему скидок; подключить большое количество пунктов самовывоза в Москве и по всей России; организовать быструю курьерскую доставку и доставку Почтой России в регионы по унифицированному тарифу.

Выбор и покупка готовых штор в нашем интернет-магазине обойдется значительно дешевле, чем заказ пошива в салоне. Ваша экономия составит минимум от 30%.