Команда S2Studio предоставляет
комплекс услуг по проектированию, дизайну, комплектации частной и коммерческой
недвижимости:
отели и рестораны, квартиры и дома, салоны
красоты и фитнес центры, косметологические клиники и медицинские центры,
караоке клубы и много другое.Обращаясь к нам Вы точно получите качественный
результат. Наши архитекторы и дизайнеры не просто рисуют красивые картинки, мы
продумываем каждый сантиметр Вашего пространства.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
-
Пр. Петра Григоренко 39Б , офис 134
02140 Киев
Украина
+380-673995588 stwostudio.com