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S2Studio
Дизайнеры интерьера Киев
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Проекты

Новый проект
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    • Оттенки синего, S2Studio S2Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Синий
    Оттенки синего, S2Studio S2Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    Оттенки синего, S2Studio S2Studio Гостиная в стиле минимализм Бетон Синий
    +7
    Оттенки синего

    Команда S2Studio предоставляет

    комплекс услуг по проектированию, дизайну, комплектации частной и коммерческой

    недвижимости:

    отели и рестораны, квартиры и дома, салоны

    красоты и фитнес центры, косметологические клиники и медицинские центры,

    караоке клубы и много другое.Обращаясь к нам Вы точно получите качественный

    результат. Наши архитекторы и дизайнеры не просто рисуют красивые картинки, мы

    продумываем каждый сантиметр Вашего пространства. 

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Пр. Петра Григоренко 39Б , офис 134
    02140 Киев
    Украина
    +380-673995588 stwostudio.com
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