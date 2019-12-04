Биокамины от производителя

Собственное Производство в РФ

Выполнили более 900 индивидуальных проектов в РФ и СНГ

Выпустили более 2000 серийных моделей

Сотрудничаем с дизайнерами, архитекторами и строителями

Доставка по РФ и СНГ

Гарантия 5 лет





Наша компания “SappFire” занимается производством биокаминов и комплектующих к ним с 2013 года. За это время мы реализовали более 900 индивидуальных проектов, создали полноценный модельный ряд механических биокаминов и встраиваемых очагов.Имеем зарегистрированную Торговую марку – SappFire, полный пакет документов на производство и реализацию продукции. Мы уверены в качестве наших каминов и даем гарантию 5 лет!Можем изготовить биокамины любой формы, размера. Под уже готовые ниши и порталы или подготовим проект ниши сами. Подготовим 3D визуализацию и тех.задание для строителей. Над каждым проектом камина работает 12 специалистов.