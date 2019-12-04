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Биокамины SappFire
Каминщики Москва
Обзор 24Проекты (24) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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    • Напольный Биокамин, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Напольный Биокамин, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Напольный Биокамин
    Настенный, Встраиваемый Биокамин Белый Stemalit, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Настенный, Встраиваемый Биокамин Белый Stemalit, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Настенный, Встраиваемый Биокамин Белый Stemalit, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Настенный, Встраиваемый Биокамин Белый Stemalit
    Настенный биокамин / очаг Mercury Stemalit 1500, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Настенный биокамин / очаг Mercury Stemalit 1500, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Настенный биокамин / очаг Mercury Stemalit 1500
    Фронтальный Трёхсторонний открытый очаг / Биокамин, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Фронтальный Трёхсторонний открытый очаг / Биокамин, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Фронтальный Трёхсторонний открытый очаг / Биокамин, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Фронтальный Трёхсторонний открытый очаг / Биокамин
    Напольный Биокамин Venice, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Напольный Биокамин Venice, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Напольный Биокамин Venice, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Напольный Биокамин Venice
    Встраиваемый Биокамин / угловой очаг, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Встраиваемый Биокамин / угловой очаг, Биокамины SappFire Биокамины SappFire ГостинаяКамины и аксессуары
    Встраиваемый Биокамин / угловой очаг
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    Биокамины от производителя

    Собственное Производство в РФ

    Выполнили более 900 индивидуальных проектов в РФ и СНГ

    Выпустили более 2000 серийных моделей

    Сотрудничаем с дизайнерами, архитекторами и строителями

    Доставка по РФ и СНГ

    Гарантия 5 лет


    Наша компания “SappFire” занимается производством биокаминов и комплектующих к ним с 2013 года. За это время мы реализовали более 900 индивидуальных проектов, создали полноценный модельный ряд механических биокаминов и встраиваемых очагов.Имеем зарегистрированную Торговую марку – SappFire, полный пакет документов на производство и реализацию продукции. Мы уверены в качестве наших каминов и даем гарантию 5 лет!Можем изготовить биокамины любой формы, размера. Под уже готовые ниши и порталы или подготовим проект ниши сами. Подготовим 3D визуализацию и тех.задание для строителей. Над каждым проектом камина работает 12 специалистов.

    Услуги
    Биокамины и Электрокамины от Производителя! (Россия)
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    ул.Автозаводская 23 (ТЦ Дизайн Молл)
    115280 Москва
    Россия
    +7-9886014097 ibiokamin.ru
    Законное владение

    г.Москва, ул. Автозаводская, 23. Павильон 7 ТЦ Дизайн Молл

    Отзыв

    refere.n.cl.ink
    Решил приобрести биокамин, потому что увидел его в гостях у знакомых. Очень понравилось, так как осенний вечер провели у уютного огня за разговорами и легкой классической музыкой. Решил купить себе такой же. Понравились модели компании SappFire, сначала по внешнему виду, а затем оценил предложения для моего дома. Выполненная работа понравилась. Камин эффектный, экологичный, свои функции выполняет на все сто. Особенно осенью и зимой, когда лишний огонь не помешает. Очень удобно собраться у камелька.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Август 2019
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    Анастасия Титаренко Анастасия Титаренко
    Я знакома с этой компанией уже больше двух лет. За это время я сделала третий заказ и могу заявить, что ребята просто лучшие! Настоящие профессионалы!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2017
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    Регион-эксперт Регион-эксперт
    Хочу выразить большую благодарность за работу. Деловой подход, уложились в сроки, были учтены все детали заказа. Приятное общение с профессионалами, грамотный подход. Рекомендую всем и обязательно обращусь при необходимости повторно.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Май 2019
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    Показать все отзывы – 4

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