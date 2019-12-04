Биокамины от производителя
Собственное Производство в РФ
Выполнили более 900 индивидуальных проектов в РФ и СНГ
Выпустили более 2000 серийных моделей
Сотрудничаем с дизайнерами, архитекторами и строителями
Доставка по РФ и СНГ
Гарантия 5 лет
Наша компания “SappFire” занимается производством биокаминов и комплектующих к ним с 2013 года. За это время мы реализовали более 900 индивидуальных проектов, создали полноценный модельный ряд механических биокаминов и встраиваемых очагов.Имеем зарегистрированную Торговую марку – SappFire, полный пакет документов на производство и реализацию продукции. Мы уверены в качестве наших каминов и даем гарантию 5 лет!Можем изготовить биокамины любой формы, размера. Под уже готовые ниши и порталы или подготовим проект ниши сами. Подготовим 3D визуализацию и тех.задание для строителей. Над каждым проектом камина работает 12 специалистов.
- Услуги
- Биокамины и Электрокамины от Производителя! (Россия)
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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ул.Автозаводская 23 (ТЦ Дизайн Молл)
115280 Москва
Россия
+7-9886014097 ibiokamin.ru
г.Москва, ул. Автозаводская, 23. Павильон 7 ТЦ Дизайн Молл