Компания BERKO за время работы реализовала десятки проектов, среди которых - павильоны автосалонов, здание торгово-развлекательного комплекса, а также рестораны, веранды и частные интерьеры.Мы специализируемся на светопрозрачных конструкциях и предлагаем следующие услуги:
1. Все виды фасадного остекления зданий
2. Дизайн, изготовление, монтаж цельностеклянных конструкций
3. Разработка и установка систем офисных перегородок
4. Эксклюзивные изделия из стекла
- Услуги
- Фасадное остекление
- Цельностеклянные конструкции
- Окна
- Перегородки
- двери
- стекло
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Адрес
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Гостевая 3
Двери Челябинск
Россия
+7-9227050916 berko.pro