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ООО <q>БЕРКО</q>
Окна Челябинск
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    • ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ, ООО "БЕРКО" ООО 'БЕРКО' Загородные дома Стекло Бирюзовый
    ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ

    Компания BERKO за время работы реализовала десятки проектов, среди которых - павильоны автосалонов, здание торгово-развлекательного комплекса, а также рестораны, веранды и частные интерьеры.Мы специализируемся на светопрозрачных конструкциях и предлагаем следующие услуги:

    1. Все виды фасадного остекления зданий 

    2. Дизайн, изготовление, монтаж цельностеклянных конструкций 

    3. Разработка и установка систем офисных перегородок

    4. Эксклюзивные изделия из стекла

    Услуги
    • Фасадное остекление
    • Цельностеклянные конструкции
    • Окна
    • Перегородки
    • двери
    • стекло
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Адрес
    Гостевая 3
    Двери Челябинск
    Россия
    +7-9227050916 berko.pro
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