Компания BERKO за время работы реализовала десятки проектов, среди которых - павильоны автосалонов, здание торгово-развлекательного комплекса, а также рестораны, веранды и частные интерьеры.Мы специализируемся на светопрозрачных конструкциях и предлагаем следующие услуги:

1. Все виды фасадного остекления зданий

2. Дизайн, изготовление, монтаж цельностеклянных конструкций

3. Разработка и установка систем офисных перегородок

4. Эксклюзивные изделия из стекла