Проект интерьера это не только красивые картинки, коллажи, эскизы и комплект чертежей, это большая и очень не простая работа по реализации задуманного. Для меня важна максимально точная реализация идей, заложенных в проект, учитывая финансовые возможности клиента.
Возможна работа как с общественными, так и с жилыми интерьерами.
Возможно выполнение проекта «с нуля», или же завершение уже начатого дизайн проекта. Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, аксессуаров, текстиля, освещения.
- Услуги
- дизайн интерьера квартиры
- дизайн интерьера частного дома
- Регионы обслуживания
- любой, по договоренности и Ростов-на-Дону
- Адрес
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346888 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9281542741 safonovaanastasia.houzz.com