Проект интерьера это не только красивые картинки, коллажи, эскизы и комплект чертежей, это большая и очень не простая работа по реализации задуманного. Для меня важна максимально точная реализация идей, заложенных в проект, учитывая финансовые возможности клиента.

Возможна работа как с общественными, так и с жилыми интерьерами.

Возможно выполнение проекта «с нуля», или же завершение уже начатого дизайн проекта. Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, аксессуаров, текстиля, освещения.