Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Сафонова Анастасия
Дизайнеры Ростов-На-Дону
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Примеры работ, Сафонова Анастасия Сафонова Анастасия Кухонные блоки Мрамор Бежевый
    Примеры работ, Сафонова Анастасия Сафонова Анастасия Ванная в классическом стиле Белый
    Примеры работ, Сафонова Анастасия Сафонова Анастасия Спальня в классическом стиле Бежевый
    +7
    Примеры работ

    Проект интерьера это не только красивые картинки, коллажи, эскизы и комплект чертежей, это большая и очень не простая работа по реализации задуманного. Для меня важна максимально точная реализация идей, заложенных в проект, учитывая финансовые возможности клиента.

    Возможна работа как с общественными, так и с жилыми интерьерами.

    Возможно выполнение проекта «с нуля», или же завершение уже начатого дизайн проекта. Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, аксессуаров, текстиля, освещения.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартиры
    • дизайн интерьера частного дома
    Регионы обслуживания
    любой, по договоренности и Ростов-на-Дону
    Адрес
    346888 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9281542741 safonovaanastasia.houzz.com
      Add SEO element