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Чвиж Дмитрий
Дизайнеры интерьера Днепр, Днепропетровская область, Украина
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Master Closet, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Master Closet, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Master Closet, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    +4
    Master Closet
    Ресторан-караоке RISE, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Ресторан-караоке RISE, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Ресторан-караоке RISE, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    +23
    Ресторан-караоке RISE
    Ювелирный шоу-рум, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Ювелирный шоу-рум, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Ювелирный шоу-рум, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    +7
    Ювелирный шоу-рум
    Квартира на Миронова (часть 3), Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Квартира на Миронова (часть 3), Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    Квартира на Миронова (часть 3), Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий
    +25
    Квартира на Миронова (часть 3)
    Второе небо, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Рабочий кабинет в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Второе небо, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Второе небо, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    +21
    Второе небо
    Туманный лес, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Туманный лес, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Маленькие кухни Белый
    Туманный лес, Чвиж Дмитрий Чвиж Дмитрий Кухня в скандинавском стиле Белый
    +36
    Туманный лес
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    Хочешь качественный, комфортный интерьер?

    Разработка визуализаций и всей проектной документации для ремонта квартиры, дома, офиса, коммерческой недвижимости.

    Дизайн интерьера. Перепланировка квартиры, дома. Создание проекта с нуля.



    Услуги
    • дизайн интерьера
    • планировочные решения
    • визуализации
    • проектная документация для ремонта квартиры
    Регионы обслуживания
    • Днепр
    • Киев
    • Одесса
    • Харьков
    • Днепропетровская область
    • Украина
    Адрес
    49000 Днепр, Днепропетровская область, Украина
    Украина
    +380-675606261 www.chezaro.com
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