Большое внимание уделяем проработке ТЗ, в которой выясняем психологические, физические и бытовые особенности, привычки и стилистические предпочтения каждого члена семьи и бюджет. Это позволяет создать удобный и родной для вас интерьер.

Любимые стили: минимализм, скандинавский,природные интерьеры. Стремимся создать наиболее экологичное и практичное пространство для жизни.