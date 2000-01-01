Большое внимание уделяем проработке ТЗ, в которой выясняем психологические, физические и бытовые особенности, привычки и стилистические предпочтения каждого члена семьи и бюджет. Это позволяет создать удобный и родной для вас интерьер.
Любимые стили: минимализм, скандинавский,природные интерьеры. Стремимся создать наиболее экологичное и практичное пространство для жизни.
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426000 Ижевск, Россия
Россия
+7-9128569455 cotton-design.ru