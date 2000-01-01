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ХЛОПОК дизайн-студия
Дизайнеры интерьера Ижевск, Россия
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Спальня девочки-подростка, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в скандинавском стиле
    Спальня девочки-подростка, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в скандинавском стиле
    Спальня девочки-подростка
    Гостиная ЖК Капитал, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в скандинавском стиле
    Гостиная ЖК Капитал, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в скандинавском стиле
    Гостиная ЖК Капитал, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в скандинавском стиле
    Гостиная ЖК Капитал
    Детская для мальчика-подростка, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Детская комната в стиле лофт
    Детская для мальчика-подростка, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Детская комната в стиле лофт
    Детская для мальчика-подростка, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Детская комната в стиле лофт
    +6
    Детская для мальчика-подростка
    Дом с мансардным потолком г. Ижевск, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в классическом стиле
    Дом с мансардным потолком г. Ижевск, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в классическом стиле
    Дом с мансардным потолком г. Ижевск, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гардеробная в классическом стиле
    +9
    Дом с мансардным потолком г. Ижевск
    Кальяная Дом Культуры, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в стиле кантри
    Кальяная Дом Культуры, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в стиле кантри
    Кальяная Дом Культуры, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Гостиная в стиле кантри
    +6
    Кальяная Дом Культуры
    1,5-комнатная квартира ЖК РивьераПарк, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия балконы
    1,5-комнатная квартира ЖК РивьераПарк, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в скандинавском стиле
    1,5-комнатная квартира ЖК РивьераПарк, ХЛОПОК дизайн-студия ХЛОПОК дизайн-студия Спальня в скандинавском стиле
    +2
    1,5-комнатная квартира ЖК РивьераПарк
    Показать все 13 проекты

    Большое внимание уделяем проработке ТЗ, в которой выясняем психологические, физические и бытовые особенности, привычки и стилистические предпочтения каждого члена семьи и бюджет. Это позволяет создать удобный и родной для вас интерьер.

    Любимые стили: минимализм, скандинавский,природные интерьеры. Стремимся создать наиболее экологичное и практичное пространство для жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • Планировочное решение
    • Эскизный проект
    • Рабочие чертежи
    • Подбор материалов
    Регионы обслуживания
    • Ижевск
    • Казань
    • Пермь
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Сочи
    • Новосибирск
    • Россия
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    426000 Ижевск, Россия
    Россия
    +7-9128569455 cotton-design.ru
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