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IDI STUDIO
Дизайнеры интерьера Орёл, Россия
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Проекты

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    • Luxe, IDI STUDIO IDI STUDIO Ванная комната в эклектичном стиле
    Luxe, IDI STUDIO IDI STUDIO Ванная комната в эклектичном стиле
    Luxe, IDI STUDIO IDI STUDIO Ванная комната в эклектичном стиле
    +17
    Luxe

    Профессиональная студия дизайна интерьера Ольги Кузнецовой

    Творческое пространство для декорирования и оформления интерьера

    Дизайн интерьера

    Авторское проектирование

    3D визуализация

    Авторский надзор

    Разработка проектов "под ключ"

    Перепланировка, редизайн

    Разработка фирменного стиля

    Каждый проект имеет свою историю и изюминку, а главную роль в доме играют люди, а не вещи. Дизайн интерьера не должен сводиться к планировке помещений, размещению мебели и подбору элементов декора. Мы в студии создаём интерьеры, которые соответствуют характеру хозяев и отражают их стиль жизни, — такие пространства, в которые приятно возвращаться каждый день и чувствовать себя комфортно.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Орел
    • Орловская область
    • Железногорск
    • Курск
    • Тула
    • Белгород
    • Европа
    • Орёл
    • Россия
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    Адрес
    Максима Горького, 17
    302028 Орёл, Россия
    Россия
    +7-9956034900 idi-studio.ru
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