Профессиональная студия дизайна интерьера Ольги Кузнецовой

Творческое пространство для декорирования и оформления интерьера

Дизайн интерьера

Авторское проектирование

3D визуализация

Авторский надзор

Разработка проектов "под ключ"

Перепланировка, редизайн

Разработка фирменного стиля

Каждый проект имеет свою историю и изюминку, а главную роль в доме играют люди, а не вещи. Дизайн интерьера не должен сводиться к планировке помещений, размещению мебели и подбору элементов декора. Мы в студии создаём интерьеры, которые соответствуют характеру хозяев и отражают их стиль жизни, — такие пространства, в которые приятно возвращаться каждый день и чувствовать себя комфортно.