Профессиональная студия дизайна интерьера Ольги Кузнецовой
Творческое пространство для декорирования и оформления интерьера
Дизайн интерьера
Авторское проектирование
3D визуализация
Авторский надзор
Разработка проектов "под ключ"
Перепланировка, редизайн
Разработка фирменного стиля
Каждый проект имеет свою историю и изюминку, а главную роль в доме играют люди, а не вещи. Дизайн интерьера не должен сводиться к планировке помещений, размещению мебели и подбору элементов декора. Мы в студии создаём интерьеры, которые соответствуют характеру хозяев и отражают их стиль жизни, — такие пространства, в которые приятно возвращаться каждый день и чувствовать себя комфортно.
- Услуги
- Дизайн интерьера
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- Адрес
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Максима Горького, 17
302028 Орёл, Россия
Россия
+7-9956034900 idi-studio.ru