Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий.Реконструкция жилых и общественных зданий.Разработка эскизных и рабочих проектов.Дизайн общественного и частного интерьера. Дизайн-проект, авторский надзор.
- Услуги
- Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий. Реконструкция жилых и общественных зданий. Разработка эскизных и рабочих проектов. Дизайн общественного и частного интерьера. Дизайн-проект
- авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Воронеж, Москва и С. Петербург
- Адрес
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Красноснаменная , 145 б
394000 Воронеж
Россия
+7-9038506919 arch-proekr.art