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Arch-proekr-art
Архитекторы Воронеж
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    • Архитектурное проектирование  жилых и общественных зданий.Реконструкция жилых и общественных зданий.Разработка эскизных и рабочих проектов.Дизайн общественного и частного интерьера. Дизайн-проект, авторский надзор.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий. Реконструкция жилых и общественных зданий. Разработка эскизных и рабочих проектов. Дизайн общественного и частного интерьера. Дизайн-проект
    • авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Воронеж, Москва и С. Петербург
    Адрес
    Красноснаменная , 145 б
    394000 Воронеж
    Россия
    +7-9038506919 arch-proekr.art
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