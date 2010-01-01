Производственно-монтажная компания «Сваи-Сервис» работает с 2010 года и предлагает услуги изготовления и установки винтовых свай. В наличии сваи для всех видов грунта: стандартные, с литым наконечником, двухлопастные, шприцевидные, а также оголовки для свай. Все виды свайных конструкций имеют покрытие, устойчивое к коррозии, влаге, абразивному износу. Изделия производятся с точным соблюдением существующих регламентов, норм, стандартов. Помимо производства компания выполняет широкий спектр строительных услуг: пробное бурение, реализация готовых свайно-винтовых решений, монтаж новых и ремонт старых фундаментов. Собственный автопарк спецтехники позволяет выполнять работу в кратчайший срок. На сайте компании «Сваи-Сервис» вы найдете подробную информацию об услугах, а также реальные отзывы о работе от частных лиц и организаций!