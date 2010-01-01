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Сваи Сервис
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    • Производственно-монтажная компания «Сваи-Сервис» работает с 2010 года и предлагает услуги изготовления и установки винтовых свай. В наличии сваи для всех видов грунта: стандартные, с литым наконечником, двухлопастные, шприцевидные, а также оголовки для свай. Все виды свайных конструкций имеют покрытие, устойчивое к коррозии, влаге, абразивному износу. Изделия производятся с точным соблюдением существующих регламентов, норм, стандартов. Помимо производства компания выполняет широкий спектр строительных услуг: пробное бурение, реализация готовых свайно-винтовых решений, монтаж новых и ремонт старых фундаментов. Собственный автопарк спецтехники позволяет выполнять работу в кратчайший срок. На сайте компании «Сваи-Сервис» вы найдете подробную информацию об услугах, а также реальные отзывы о работе от частных лиц и организаций!

    Услуги
    • Фундамент
    • Сваи
    • Свайные работы
    • Погружение свай
    • Литые наконечники для свай
    • Закручивание винтовых свай
    • Свайно винтовой фундамент
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Большая почтовая улица, д. 71, офис 203
    105082 Москва
    Россия
    +7-4951282436 svai-servis.ru
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