-Разработка дизайн-проектов любой сложности ( опыт в сфере дизайна более 10 лет)

-Авторский надзор проекта;

-Подбор материалов и комплектация под ключ (скидки на материалы);

-Бесплатная консультация дизайнера (для записи сюда)

Шоу-Рум:

- Дизайнерская мебель в наличии и на заказ;

-Предметы интерьера в наличии и на заказ (часы, зеркала, картины, постеры и другое);

- Декоративные отделочные материалы (обои, фрески, лепнина, камины, 3д панели, розетки и выключатели) ;

- Свет (люстры, светильники, бра и другое)

- Рулонные шторы и жалюзи