-Разработка дизайн-проектов любой сложности ( опыт в сфере дизайна более 10 лет)
-Авторский надзор проекта;
-Подбор материалов и комплектация под ключ (скидки на материалы);
-Бесплатная консультация дизайнера (для записи сюда)
Шоу-Рум:
- Дизайнерская мебель в наличии и на заказ;
-Предметы интерьера в наличии и на заказ (часы, зеркала, картины, постеры и другое);
- Декоративные отделочные материалы (обои, фрески, лепнина, камины, 3д панели, розетки и выключатели) ;
- Свет (люстры, светильники, бра и другое)
- Рулонные шторы и жалюзи
- Услуги
- Дизайн жилых и комерческих помещений
- Техническая документация
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Брянск
- Брянская область
- Орел
- Смоленск
- Москва и МО
- Адрес
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ул. Евдокимова, д.10
241000 Брянск
Россия
+7-9632137157 detali-room.ru