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Студия дизайна и интерьера Детали
Дизайнеры интерьера Брянск
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Отзыв (6)
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    -Разработка дизайн-проектов любой сложности ( опыт в сфере дизайна более 10 лет)

    -Авторский надзор проекта;

    -Подбор материалов и комплектация под ключ (скидки на материалы);

    -Бесплатная консультация дизайнера (для записи сюда)

    Шоу-Рум:

    - Дизайнерская мебель в наличии и на заказ;

    -Предметы интерьера в наличии и на заказ (часы, зеркала, картины, постеры и другое);

    - Декоративные отделочные материалы (обои, фрески, лепнина, камины, 3д панели, розетки и выключатели) ;

    - Свет (люстры, светильники, бра и другое)

    - Рулонные шторы и жалюзи

    Услуги
    • Дизайн жилых и комерческих помещений
    • Техническая документация
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Брянск
    • Брянская область
    • Орел
    • Смоленск
    • Москва и МО
    Адрес
    ул. Евдокимова, д.10
    241000 Брянск
    Россия
    +7-9632137157 detali-room.ru

    Отзыв

    Алексей Самохин
    около 1 года назад
    ДЕТАЛИ ШОУ-РУМ
    больше 2 лет назад
    Дарья Склепова
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 6
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